تقرير سعودي: موعد إعلان الهلال التعاقد مع ميسي.. وعائق وحيد

الجمعة، 05 مايو 2023 - 10:52

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الهلال

تسير الأمور بشكل جيد بين الهلال وليونيل ميسي بشأن ارتداء النجم الأرجنتيني قميص الزعيم السعودي في الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، ووفقا للتقارير فأن علاقته بالعملاق الباريسي انتهت.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية فإن ميسي اجتمع مع مفوض الهلال في الرياض العاصمة على خلفية زيارته للمملكة بدعوة من وزارة السياحة.

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وأوضحت التقارير أن الاجتماع شهد تقريب وجهات النظر بين الطرفين من أجل تعاقد الهلال مع ميسي ومن المقرر الإعلان عن التعاقد رسميا بداية يونيو القادم بعد الاتفاق على كافة التفاصيل.

عائق وحيد

التقارير ذاته أشار إلى أن الأمور تسير بشكل جيد، والأمر الوحيد الذي يعيق تعاقد الهلال مع ميسي هو فقط حال وصول برشلونة إلى اتفاق مع رابطة الدوري الإسباني حول التكفل بعقد ورواتب اللاعب وهو امر مستبعد حدوثه بحسب الصحيفة السعودية.

وسبق أن ذكرت صحيفة "ليكيب" أن سان جيرمان قرر عدم تقديم عرض تجديد لـ ميسي لعام إضافي.

ثم عادت الصحيفة ذاتها للكشف عن نية السعودية تجهيز عرض "هو الأكبر لأي لاعب كرة قدم على الإطلاق".

وأوضح تقرير ليكيب أن السعودية هي الوجهة الأقرب لـ ميسي حاليا، وأن العقد سيمتد لعدة سنوات حال الموافقة عليه.

كما أشارت ليكيب أن البيئة المحيطة بـ ميسي تتعامل مع عرض السعودية على محمل الجد، من قبل الصدام مع باريس سان جيرمان.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن نادي الهلال يسعى لضم ميسي، لإعادة الندية مع كريستيانو رونالدو نجم النصر الحالي، ولكن في الملاعب السعودية.

ويحظى ميسي باهتمام إنتر ميامي الأمريكي المملوك لـ ديفيد بيكام، وكذلك ناديه السابق برشلونة الذي يحتاج أولًا تخفيض سقف رواتبه ليتمكن من تسجيل بطل العالم إن أراد استعادته.

أزمة سان جيرمان

وقالت ليكيب أن سان جيرمان أوقف ميسي لمدة أسبوعين، وبالتالي لن يتواجد في المباراتين المقبلتين أمام تروا وأجاكسيو، كما يغيب عن التدريبات الجماعية.

يأتي ذلك عقب سفر ميسي إلى السعودية دون إذن بصفته سفيرًا للسياحة هناك، وتغيبه عن المران الصباحي يوم الإثنين.

ولم يكن كريستوف جالتييه المدير الفني لـ سان جيرمان، ولويس كامبوس المدير الرياضي، على علم بتغيب ميسي.

وقرر سان جيرمان في أعقاب تلك الأزمة عدم تقديم عرض تجديد لـ ميسي، وبالتالي رحيله بنهاية الموسم الحالي.

ميسي (35 عاما) سجل 20 هدفا وصنع 19 في 37 مباراة خاضها مع سان جيرمان هذا الموسم.

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