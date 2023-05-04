استراحة الدوري الإنجليزي – برايتون (0) - (0) مانشستر يونايتد.. محاولات خطيرة متبادلة

الخميس، 04 مايو 2023 - 21:28

كتب : FilGoal

ميتوما وديفيد دي خيا - برايتون ومانشستر يونايتد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي برايتون ومانشستر يونايتد التي تقام في ملعب أميكس والمؤجلة من الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق45: فرصة هدف محقق بتسديدة يسارية مقوسة من فاكوندو بونانوتي.

ق39: مارسيال يهدر انفرادا بعدما سدد الكرة في منتصف المرمى.

ق38: تسديدة من جوليان إنسيسو مرت لخارج الملعب.

ق34: تسديدة من ماك أليستر مرت لخارج الملعب.

ق29: تسديدة من أنتوني حولها حارس برايتون لركلة ركنية.

ق28: تسديدة من راشفورد لكن حارس برايتون تألق وتصدى له.

ق26: رأسية من كاسيميرو بعد عرضية من أنتوني لكنها مرت أعلى المرمى بقليل.

ق25: بينية طولية رائعة من برونو لكن راشفورد فشل في تسلم الكرة.

ق20: تسديدة من أنتوني ارتطمت في الشباك من الخارج.

ق18: بيساكا يستخلص الكرة من ميتوما ومطالبات بركلة جزاء لكن الحكم لا يحتسب أي شيء، وانتهت الهجمة المرتدة بركلة ركنية ليونايتد بعد تسديدة راشفورد.

ق17: رأسية من ويبستر تصدى لها دي خيا.

ق13: ميتوما يمر من بيساكا ولكن تسديدته الزاحفة مرت بجوار المرمى بقليل.

ق13: تسديدة من برونو مرت أعلى المرمى.

ق4: ميتوما يهدر انفرادا تاما بعدما سدد الكرة في رأس دي خيا.

ق2: بينية رائعة من برونو ولكن تسديدة أنتوني مرت بجوار المرمى بقليل.

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد برايتون الدوري الإنجليزي
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