مباشر الدوري المصري - فيوتشر (0) (0) فاركو.. محاولات غير مكتملة
الخميس، 04 مايو 2023 - 21:16
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فيوتشر وفاركو لحساب الجولة 27 من الدوري المصري.
ويحتل فيوتشر المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 49 نقطة.
فيما يحتل فاركو المركز الثامن برصيد 35 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.
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بداية اللقاء
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