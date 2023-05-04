مباشر الدوري المصري - فيوتشر (0) (0) فاركو.. محاولات غير مكتملة

انهيار شباك فاركو في الخسارة أمام انطلاقة فيوتشر الرائعة بالثلاثة

في الثانية الأخيرة.. صبحي ينقذ فاركو من التعادل أمام فيوتشر

مدرب فيوتشر يرد على تشبيه تجربة ناديه مع بيراميدز.. ولماذا غاب ناصر ماهر ضد فاركو