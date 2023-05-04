مباشر الدوري المصري - الحرس (1) (0) الطلائع.. والمقاولون (0) (0) البنك.. جووول أوووول

الخميس، 04 مايو 2023 - 18:44

كتب : FilGoal

البنك الأهلي - المقاولون العرب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي حرس الحدود ضد طلائع الجيش والمقاولون العرب ضد البنك الأهلي لحساب الجولة 27 من الدوري المصري.

وتبدأ المباراتان في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

حرس الحدود × طلائع الجيش

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ق 6: جووول أووول.. عرضية من زيكو ومتابعة من إيمانويل ديفيد تكتب هدف تقدم الحرس

بداية اللقاء

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المقاولون العرب × البنك الأهلي

بداية اللقاء

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا

الدوري المصري في الدوري طلائع الجيش البنك الأهلي المقاولون العرب حرس الحدود
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