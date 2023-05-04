مباشر الدوري المصري - الحرس (1) (0) الطلائع.. والمقاولون (0) (0) البنك.. جووول أوووول
الخميس، 04 مايو 2023 - 18:44
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي حرس الحدود ضد طلائع الجيش والمقاولون العرب ضد البنك الأهلي لحساب الجولة 27 من الدوري المصري.
وتبدأ المباراتان في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.
حرس الحدود × طلائع الجيش
ق 6: جووول أووول.. عرضية من زيكو ومتابعة من إيمانويل ديفيد تكتب هدف تقدم الحرس
بداية اللقاء
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا
--
المقاولون العرب × البنك الأهلي
بداية اللقاء
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا
نرشح لكم
مران الزمالك – تأهيل مصطفى شلبي.. ورفع الحمل البدني التشكيل - ثلاثي هجومي لـ المقاولون العرب.. وأسامة فيصل يقود البنك الأهلي التشكيل - فيلكس يقود حرس الحدود وجوليوس في هجوم طلائع الجيش للخروج من القاع مواعيد مباريات الخميس 4 مايو 2023- الدوري ومانشستر يونايتد وحسم مرتقب في إيطاليا شريف إكرامي يعلق على قرار إيقافه من قبل كاف بسبب المنشطات للمرة الرابعة.. محمد حمدي زكي رجل مباراة أسوان والمصري ترتيب هدافي الدوري المصري 2022-2023.. حمدي زكي إلى المركز الثاني ويتخطى زيزو انتصر ذهابا وإيابا لأول مرة.. أسوان يقلب تأخره لفوز على المصري بثلاثية