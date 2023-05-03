انتهت الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي (3) (0) وست هام

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر سيتي ضد وست اهام التي تقام في ملعب الاتحاد في لقاء مؤجل من الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

--

انتهت

ق 85: جووووووول الثااااالث.. فيل فودين يسجل بتسديدة ارتطمت بقدم إيمرسون وغالطت الحارس وسكنت الشباك.

ق 70: جووووول الثاااااني.. هالاند يسجل بطريقة "لوب" من فوق الحارس بعد بينية من جريليش.

ق 50: جوووووول أوووول.. ركلة ثابتة من محرز يودعها أكي برأسية في الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 32: القائم يمنع تسديدة رودري من أن تسكن الشباك.

بداية اللقاء