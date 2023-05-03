انتهت الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي (3) (0) وست هام
الأربعاء، 03 مايو 2023 - 21:43
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر سيتي ضد وست اهام التي تقام في ملعب الاتحاد في لقاء مؤجل من الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.
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انتهت
ق 85: جووووووول الثااااالث.. فيل فودين يسجل بتسديدة ارتطمت بقدم إيمرسون وغالطت الحارس وسكنت الشباك.
ق 70: جووووول الثاااااني.. هالاند يسجل بطريقة "لوب" من فوق الحارس بعد بينية من جريليش.
ق 50: جوووووول أوووول.. ركلة ثابتة من محرز يودعها أكي برأسية في الشباك.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 32: القائم يمنع تسديدة رودري من أن تسكن الشباك.
بداية اللقاء
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