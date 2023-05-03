انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (1) - (0) فولام.. صلاح يخطف الانتصار

الأربعاء، 03 مايو 2023 - 21:40

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول وفولام

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليفربول وفولام التي تقام في ملعب أنفيلد في لقاء مؤجل من الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز ليفربول بهدف دون رد.

ق84: صلاح يخرج من اللقاء مستبدلا بهارفي إيليوت.

ق82: تسديدة من هندرسون مرت بجوار المرمى.

ق77: أليسون يتألق أمام تسديدة فينيسيوس ويحرمه من إدراك التعادل بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق50: تسديدة من صلاح بعد مجهود فردي من دياز ولكن الكرة مرت لخارج الملعب.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف دون رد.

ق39: جووووووووووووول صلاح يسجل الهدف الأول لليفربول من ركلة جزاء.

ق38: ركلة جزاء لليفربول بداعي تدخل عيسى ديوب على نونيز.

ق17: صلاح يهدر هدفا جميلا بعدما مر ببراعة من مدافع فولام وسدد بيسراه لكن الكرة مرت لخارج الملعب.

ق5: يا ربااااه فان دايك ينقذ هدفا محققا لفولام بعد تسديدة من هاري ويلسون وشتت الكرة من على خط المرمى.

انطلاق المباراة.

ليفربول فولام الدوري الإنجليزي
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