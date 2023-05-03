مباشر الدوري المصري – أسوان (3)-(1) المصري.. بداية الشوط الثاني

الأربعاء، 03 مايو 2023 - 19:57

كتب : FilGoal

عبده يحيى يسجل ويحتفل بهدف المصري أمام الإسماعيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أسوان والمصري، ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدوري المصري.

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عدنان عثمان ومحمد الفيومي يشاركان بدلا من رجب عمران، وأحمد عماد مع بداية الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 49 جوووول ثااااالث لـ أسوان. عرضية من أحمد خالد يتابعها بلال السيد بلمسة في المرمى مسجلا الثالث.

ق. 38 جوووول ثااااني. محمد حمدي زكي يتبادل الكرة بشكل رائع مع أحمد خالد وينفرد ليسجل الهدف بين قدمي عصام ثروت.

ق. 36 تصويبة قوية من إسلام عطية فوق المرمى بقليل.

ق. 28 حسن علي يشارك بدلا من عبد الرحيم دغموم للإصابة.

ق. 20 جووووول التعاااادل. محمد حمدي زكي يسجل ركلة الجزاء بنجاح.

ق. 17 ركلة جزااااء لـ أسوان بعد لمسة يد على أحمد عماد.

ق. 13 جوووول أوووول للمصري. جريندو يسجل ركلة الجزاء بعدما سددها في العارضة العلوية وسكنت الشباك ليحتسبها الحكم وسط اعتراضات من لاعبي أسوان.

ق. 9 ركلة جزااااء للمصري. بينية من عبد الرحيم دغموم إلى جريندو الذي يضع الكرة من فوق عمرو حسام ويتعرض لعقرقلة يحتسبها إبراهيم نور الدين ركلة جزاء.

ق. 4 أووووه انطلاقة رائعة من عبد الرحيم دغموم وتبادل للكرة مع عبده يحيى إلى دغموم الذي سدد في المرمى لكن تصطدم بالقائم الأيمن.

ق. 2 رد أسواني سريع. انطلاقة من عماد فتحي على الجهة اليسرى وتمريرة إلى بلال السيد الذي يسدد فوق المرمى بقليل.

ق. 1 عرضية من السعداوي ينقذها المدافع قبل رأس جريندو ويتابعها رجب عمران بتصويبة قوق المرمى.

بداية المباراة

الدوري المصري المصري أسوان
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