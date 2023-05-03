مباشر الدوري المصري – أسوان (0)-(1) المصري.. جووول أووول
الأربعاء، 03 مايو 2023 - 19:57
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أسوان والمصري، ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدوري المصري.
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ق. 13 جوووول أوووول للمصري. جريندو يسجل ركلة الجزاء بعدما سددها في العارضة العلوية وسكنت الشباك ليحتسبها الحكم وسط اعتراضات من لاعبي أسوان.
ق. 9 ركلة جزااااء للمصري. بينية من عبد الرحيم دغموم إلى جريندو الذي يضع الكرة من فوق عمرو حسام ويتعرض لعقرقلة يحتسبها إبراهيم نور الدين ركلة جزاء.
ق. 4 أووووه انطلاقة رائعة من عبد الرحيم دغموم وتبادل للكرة مع عبده يحيى إلى دغموم الذي سدد في المرمى لكن تصطدم بالقائم الأيمن.
ق. 2 رد أسواني سريع. انطلاقة من عماد فتحي على الجهة اليسرى وتمريرة إلى بلال السيد الذي يسدد فوق المرمى بقليل.
ق. 1 عرضية من السعداوي ينقذها المدافع قبل رأس جريندو ويتابعها رجب عمران بتصويبة قوق المرمى.
بداية المباراة