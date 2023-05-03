مباشر الدوري السعودي - التعاون (2) (1) اتحاد جدة.. جووووووول تقليص الفارق

الأربعاء، 03 مايو 2023 - 18:48

كتب : FilGoal

حجازي وطارق حامد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة اتحاد جدة والتعاون لحساب الجولة 25 من الدوري السعودي.

ويشارك الثنائي المصري للمباراة الـ 21 في الدوري السعودي سويا هذا الموسم بقميص النمور.

ويحتل اتحاد جدة الصدارة برصيد 59 نقطة بفارق 3 نقاط عن النصر.

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فيما يحتل التعاون المركز السادس برصيد 37 نقطة وبدون أي انتصار خلال آخر 5 مواجهات.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــا.

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ق 78: جووووول تقليص الفارق.. حمد الله يحول عرضية من الجهة اليسرى في الشباك,

ق 65: جووووول الثااااااني تسديدة من الرشيدي تغالط جروهي وتسكن الشباك

ق 58: تقنية الفيديو تتدخل وتلغي ركلة الجزاء وتحتسب خطأ من خارج منطقة الجزاء.

ق 56: ركلة جزاء لرومارينيو بعد سقوطه داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44: رأسية رومارينيو يتصدى لها حارس التعاون ببراعة.

ق 17: جووووول أووووول فهد الرشيدي يسجل بعدما تلقي بينية وسدد كرة قوية في شباك جروهي.

بداية اللقاء

أحمد حجازي طارق حامد اتحاد جدة الدوري السعودي
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