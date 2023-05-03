مباشر الدوري السعودي - التعاون (1) (0) اتحاد جدة.. بداية الشوط الثاني
الأربعاء، 03 مايو 2023 - 18:48
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة اتحاد جدة والتعاون لحساب الجولة 25 من الدوري السعودي.
ويشارك الثنائي المصري للمباراة الـ 21 في الدوري السعودي سويا هذا الموسم بقميص النمور.
ويحتل اتحاد جدة الصدارة برصيد 59 نقطة بفارق 3 نقاط عن النصر.
فيما يحتل التعاون المركز السادس برصيد 37 نقطة وبدون أي انتصار خلال آخر 5 مواجهات.
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بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 44: رأسية رومارينيو يتصدى لها حارس التعاون ببراعة.
هدددددف!⚽️
د16' الهدف الأول للتعاون عن طريق فهد الرشيدي
التعاون 1 × 0 الاتحاد#التعاون_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/nmMr3PnAt1— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 3, 2023
ق 17: جووووول أووووول فهد الرشيدي يسجل بعدما تلقي بينية وسدد كرة قوية في شباك جروهي.
بداية اللقاء