خبر في الجول - كاف يخطر الأهلي بموعد ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي
الأربعاء، 03 مايو 2023 - 13:46
كتب : أحمد الخولي
نرشح لكم
تقرير تونسي: لجنة كاف تجتمع الخميس لبحث عقوبات الترجي قبل لقاء الأهلي أجندة مباريات الأهلي في مايو.. الدوري وقمة السوبر ونصف نهائي إفريقيا ضد الترجي شبيبة القبائل يعلن تجهيز شكوى لتقديمها لـ كاف بسبب ما حدث في "جحيم رادس" منافس الأهلي - بعد أحداث مباراة شبيبة القبائل.. روابط جمهور الترجي تعلق نشاطها ثنائي الأهلي ضمن التشكيل المثالي لإياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا كاف يدين سلوك مشجعي الترجي والرجاء ويفتح تحقيقا تقرير: بعد أحداث مواجهة الترجي.. الداخلية التونسية تمنع حضور الجماهير دون 18 عاما مدرب الترجي: أتمنى ألا تكون هناك عقوبات على جمهورنا أمام الأهلي