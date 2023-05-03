موعد تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني رسميا
الأربعاء، 03 مايو 2023 - 11:54
كتب : FilGoal
اقترب برشلونة أكثر فأكثر من حصد الدوري الإسباني رسميا.
وفاز برشلونة في الجولة 33 على أوساسونا بهدف دون رد، فيما خسر ريال مدريد -مطارده- أمام ريال سوسيداد بهدفين دون رد.
تعرف على موعد تتويج برشلونة رسميا بالدوري الإسباني من هـــــــــــــنــــــــــــــا
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