موعد تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني رسميا

اقترب برشلونة أكثر فأكثر من حصد الدوري الإسباني رسميا.

وفاز برشلونة في الجولة 33 على أوساسونا بهدف دون رد، فيما خسر ريال مدريد -مطارده- أمام ريال سوسيداد بهدفين دون رد.

تعرف على موعد تتويج برشلونة رسميا بالدوري الإسباني من هـــــــــــــنــــــــــــــا