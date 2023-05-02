استراحة الدوري المصري - غزل المحلة (0) - (1) سموحة.. نهاية الشوط الأول

الثلاثاء، 02 مايو 2023 - 18:47

كتب : FilGoal

غزل المحلة - سموحة - الدوري المصري

يحل سموحة ضيفا على غزل المحلة في الجولة الـ 27 من الدوري المصري الممتاز.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة غزل المحلة وسموحة ضمن مسابقة الدوري.

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نهاية الشوط الأول

ق38 ركلة ركنية لفريق المحلة نفذها أحمد الشيخ بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها بازوكا برأسية مرت بعيدة عن المرمى.

ق34 خروج حسام حسن بسبب الإصابة في الرأس ودخول بنجامين بواتينج بدلا منه

ق33 فرصة محققة تضيع من غزل المحلة بعد عرضية متنقنة من محمد جابر حولها أحمد الشيخ برأسية مرت بجوار مرمى سموحة بقليل

ق21 حكم المباراة يحتسب الهدف الذي سجله حسام حسن بعد الرجوع لتقنية الفيديو

ق16 حسام حسن مهاجم سموحة يسجل هدفا عالميا بكعب القدم لكن حكم المباراة احتسب خطأ لتسلل زميله شريف رضا في بداية الهجمة

ق5 تصدي رائع من الهاني سليمان حارس مرمى سموحة بعد محاولة جديدة من عبد الرحمن عاطف مهاجم غزل المحلة

ق2 فرصة خطيرة لغزل المحلة بعد ضربة مقصية مزدوجة من عبد الرحمن عاطف تمر أعلى المرمى بقليل

انطلاق المباراة

غزل المحلة سموحة الدوري المصري
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