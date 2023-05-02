سكاي: من أجل الإنقاذ.. سام ألاردايس يتولى تدريب ليدز خلال ساعات

الثلاثاء، 02 مايو 2023 - 12:52

كتب : FilGoal

سام ألاردايس

اقترب سام ألاردايس المدرب الإنجليزي المخضرم من تولي تدريب ليدز يونايتد خلال الساعات القليلة المقبلة.

وحسب سكاي سبورتس، فإن الاتفاق تم بالعفل. وسيكون سام ألاردايس مدربا لـ ليدز يونايتد خلال ساعات وبشكل مؤقت حتى نهاية الموسم القريبة.

وسيعلن ليدز يونايتد إقالة خافي جراسيا من تدريب الفريق، ليكون ألاردايس هو بديله من أجل إنقاذ الفريق من الهبوط.

أخبار متعلقة:
بسالة حارس كريستال تعرقل إيفرتون.. ليستر ينجو مؤقتا وفولام يجتاز ليدز تقرير: تمهيدا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.. نيوكاسل يضع عينه على نجم ليدز تشكيل ليفربول – كلوب يحافظ على قوام سداسية ليدز ضد نوتنجهام فابينيو: علينا أن نواجه أي منافس قادم بالطريقة التي لعبنا بها ضد ليدز

ليدز يونايتد يحتل حاليا المركز الـ17 في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، وهو نفس رصيد نوتينجهام فوريست صاحب المركز الـ18 الذي يهبط بصاحبه إلى الدرجة الأولى.

ويتبقى لـ ليدز يونايتد 4 مباريات في الدوري هذا الموسم أمام فرق مانشستر سيتي، ونيوكاسل يونايتد، ووست هام، وتوتنام على الترتيب.

وسيكون سام ألاردايس هو المدرب الثالث لـ ليدز هذا الموسم، إذ بدأوا الموسم مع خيسي مارش المدرب الأمريكي، قبل إقالته وإسناد المهمة لـ خافي جراسيا في 24 فبراير الماضي.

المدرب الإسباني خاض 12 مباراة رفقة ليدز يونايتد. فاز في ثلاث مباريات فقط، وتعادل مرتين وخسر 7 مرات.

وستكون تجربة ألاردايس مع ليدز يونايتد هي الأولى لصاحب الـ68 عاما منذ 2021 وقت الهبوط رفقة وست بروميتش ألبيون إلى الدرجة الأولى.

سام ألاردايس سبق له تدريب منتخب إنجلترا لمدة شهرين فقط من يوليو 2016 وحتى شهر سبتمبر من نفس العام.

الدوري الإنجليزي سام ألاردايس ليدز يونايتد
نرشح لكم
تساعد على التركيز وتنشيط العضلات.. ما هي رياضة بيلاتس التي يمارسها محمد صلاح أصبح قريبا من أرسنال.. ذا أثليتك: مانشستر سيتي لن يرسل عرضا جديدا لـ رايس تقرير: مانشستر يونايتد لن يستطيع إنفاق أكثر من 100 مليون في الصيف بدون بيع برقم قياسي.. ذا أثليتك: أرسنال قدم عرضه الثالث لوست هام من أجل رايس رومانو: توتنام اتفق شفهيا مع ليستر على التعاقد مع ماديسون مانشستر سيتي يعلن ضم كوفاسيتش لأربعة مواسم الصفقة الأولى.. توتنام يضم حارس مرمى إمبولي رومانو: تم كل شيء.. زياش إلى النصر
أخر الأخبار
تساعد على التركيز وتنشيط العضلات.. ما هي رياضة بيلاتس التي يمارسها محمد صلاح 6 دقيقة | المحترفون
أصبح قريبا من أرسنال.. ذا أثليتك: مانشستر سيتي لن يرسل عرضا جديدا لـ رايس 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الصفقة الأولى.. ميلان يضم ماركو سبورتيلو 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
زميل إندريك.. السد يضم جيوفاني ساعة | الوطن العربي
تقرير: مانشستر يونايتد لن يستطيع إنفاق أكثر من 100 مليون في الصيف بدون بيع ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير تونسي: البدري يهدد بالرحيل عن الصفاقسي بسبب الأوضاع الصعبة ساعة | الوطن العربي
نهاية تعاقد بايرن ميونيخ مع الخطوط الجوية القطرية ساعة | الكرة الأوروبية
برقم قياسي.. ذا أثليتك: أرسنال قدم عرضه الثالث لوست هام من أجل رايس ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماركا: السعودية تبلغ مصر واليونان بالانسحاب من الترشح لاستضافة كأس العالم 2030 2 بمشاركة الأهلي.. فيفا يعلن مكان إقامة كأس العالم للأندية 2025 3 مؤتمر كولر: أين الجماهير وأدواتنا المحتجزة في المطار؟ أفشة نقطة التحول وسبب غياب الدبيس 4 مرتضى: سيف جعفر استولى على عقود تجديده دون علمنا.. أغلقنا باب الزمالك أمامه مدى الحياة