استمرار ظهور لامين جمال في قائمة برشلونة لمواجهة أوساسونا

الإثنين، 01 مايو 2023 - 14:37

كتب : FilGoal

لامين يمال - برشلونة

شهدت قائمة برشلونة لمباراة أوساسونا في الدوري الإسباني استمرار ظهور المراهق لامين جمال.

ويحل أوساسونا ضيفا برشلونة يوم الثلاثاء ضمن الجولة 33 من المسابقة.

وأعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه التي شهدت استمرار ظهور الشاب الإسباني ذو الأصول المغربية.

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وجاءت قائمة برشلونة لمباراة أوساسونا كالتالي:

حراسة المرمى: أندري تير شتيجن – أرناو تيناس – إينياكي بينيا

الدفاع: أندرياس كريستينسن – رونالد أراوخو – ماركوس ألونسو – جوردي ألبا – جول كوندي – إريك جارسيا – أليخاندرو بالدي

الوسط: سيرجيو بوسكيتس – بيدري – – جافي – فرانك كيسي – فرينكي دي يونج – بابلو توريه

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي – عثمان ديمبيلي – أنسو فاتي – فيران توريس – رافينيا – لامين جمال

قبل أيام، أصبح لامين جمال أصغر لاعب يشارك في مباراة بقميص برشلونة في الدوري الإسباني.

اللاعب المغربي الأصل والإسباني الجنسية يعد من ناشئي برشلونة ويبلغ من العمر 15 عاما إذ أنه وُلد في الـ 13 من يوليو 2007.

كما يحمل اللاعب جنسية غينيا الاستوائية بسبب والدته كذلك.

وشارك جمال بديلا في الدقيقة 83 بدلا من جافي في الفوز على ريال بيتيس بنتيجة 4-0 على ملعب كامب نو.

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وبات جمال خامس أصغر لاعب يشارك في تاريخ الدوري الإسباني عبر التاريخ بعمر 15 عاما و290 يوما.

ويعد لوكا روميرو لاعب ريال مايوركا هو أصغر من شارك في تاريخ الدوري الإسباني بعمر 15 عاما و219 يوما.

وأصبح لامين ثاني أصغر لاعب يشارك في مباراة رسمية بقميص برشلونة في جميع المسابقات بعد أرماندو ساجي بعمر 14 عاما و200 يوما

ويستطيع لامين اللعب كجناح أيمن وأيسر ومهاجم.

وشارك مع برشلونة في دوري أبطال اوروبا للشباب خلال الموسم الجاري في ست مباريات لكنه لم يسجل أو يصنع أي هدف.

وقال تشافي إن لامين يذكره بزميله السابق في برشلونة أندريس إنييستا.

واستدرك "لكن لامين مختلف وليس له هوية محددة ليشبه لاعبا بعينه، اللاعبون الشباب الآن لديهم ثقة كبيرة في أنفسهم ولا يخافون".

برشلونة تشافي أوساسونا لامين جمال
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