مصدر من بيراميدز لـ في الجول: عقوبات على الجهاز الفني واللاعبين بعد الخروج من الكونفدرالية
الأحد، 30 أبريل 2023 - 23:00
كتب : حامد وجدي
قررت إدارة نادي بيراميدز فرض عقوبات على الجهاز الفني للفريق واللاعبين وذلك بعد الخروج من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.
وودع بيراميدز الكونفدرالية من دور الثمانية بعد الخسارة أمام مارومو جالنتس الجنوب إفريقي بهدف دون رد في مباراة العودة، وذلك بعد التعادل في الذهاب بهدف لكل فريق.
وقال مصدر من بيراميدز لـFilGoal.com: "إدارة النادي قررت توقيع عقوبات على اللاعبين والجهاز الفني".
وأضاف "الإدارة منزعجة من الخروج الإفريقي خاصة أنها ترى أنها توفر كل سبل الراحة للجهاز الفني واللاعبين وذلك سواء صرف المستحقات المالية في موعدها وتوفير طائرة خاصة للسفر".
وأتم تصريحاته "كما سيتم عقد جلسة مع البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الفريق لبحث أسباب الخسارة والخروج من الكونفدرالية".
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