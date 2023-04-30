مصدر من بيراميدز لـ في الجول: عقوبات على الجهاز الفني واللاعبين بعد الخروج من الكونفدرالية

الأحد، 30 أبريل 2023 - 23:00

كتب : حامد وجدي

بيراميدز ضد مارومو جالنتس

قررت إدارة نادي بيراميدز فرض عقوبات على الجهاز الفني للفريق واللاعبين وذلك بعد الخروج من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وودع بيراميدز الكونفدرالية من دور الثمانية بعد الخسارة أمام مارومو جالنتس الجنوب إفريقي بهدف دون رد في مباراة العودة، وذلك بعد التعادل في الذهاب بهدف لكل فريق.

وقال مصدر من بيراميدز لـFilGoal.com: "إدارة النادي قررت توقيع عقوبات على اللاعبين والجهاز الفني".

أخبار متعلقة:
بهدف عكسي.. فيوتشر يهزم حرس الحدود ويتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة بيراميدز يخسر من مارومو ويودع الكونفدرالية من ربع النهائي

وأضاف "الإدارة منزعجة من الخروج الإفريقي خاصة أنها ترى أنها توفر كل سبل الراحة للجهاز الفني واللاعبين وذلك سواء صرف المستحقات المالية في موعدها وتوفير طائرة خاصة للسفر".

وأتم تصريحاته "كما سيتم عقد جلسة مع البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الفريق لبحث أسباب الخسارة والخروج من الكونفدرالية".

الكونفدرالية بيراميدز
نرشح لكم
تشكيل مصر - صبحي يحرس المرمى.. وكهربا أساسي أمام جنوب السودان رابطة الأندية تكشف عن كرة الموسم المقبل من الدوري المصري فرج عامر يكشف عبر في الجول: الأهلي يفعل بند شراء خالد عبد الفتاح موسيماني يحذر تاو: لا تذهب إلى أوروبا إن لم تشارك.. أنت تلعب للنادي الأفضل في القارة مصدر من الزمالك لـ في الجول: أحمد خليل يتقدم قائمة المحترفين المرشحين للفريق صحيفة العرب القطرية: أم صلال في مفاوضات مكثفة مع حسين الشحات مران الزمالك - جلسة فنية من أوسوريو للاعبين.. وانتظام ناصر منسي مصدر بالنادي الأهلي لـ في الجول عن مفاوضات إمام عاشور: نتمنى الرحمة من الشائعات
أخر الأخبار
تأهلت موزمبيق أم لا؟ موقع "كاف" الرسمي لا يعترف بقراره! 9 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر مباراة ودية - مصر (0)-(0) جنوب السودان.. بداية المباراة 21 دقيقة | منتخب مصر
أثلتيك: تم الاتفاق.. نجم البرتغال إلى الهلال السعودي 24 دقيقة | السعودية
قرعة كأس ألمانيا - مواجهات من الدرجة الرابعة لـ مرموش وبايرن في الدور الأول 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
ديلي ميل: أرتيتا رفض عودة سانشيز إلى أرسنال 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل مصر - صبحي يحرس المرمى.. وكهربا أساسي أمام جنوب السودان ساعة | منتخب مصر
للمرة الثانية على التوالي.. إيطاليا تحصد برونزية دوري الأمم الأوروبية بفوز مثير على هولندا ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: ليستر يرفض عرض توتنام لشراء ماديسون وبارنز 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موعد إقامة السوبر الإفريقي.. والمكان الأقرب لاستضافته 2 انتهى نهائي إفريقيا - الوداد (1)-(1) الأهلي.. الأحمر بطل إفريقيا 3 سذاجة فاندنبروك وإحباط الرابعة و"عبد المؤمن".. أبرز ردود فعل الصحف المغربية 4 شوبير يكشف كواليس ما حدث مع مشجع الزمالك في المطار.. واستلامه ميدالية الشناوي