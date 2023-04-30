مباشر كأس الرابطة - حرس الحدود (0)-(1) فيوتشر.. ربع ساعة أخيرة

الأحد، 30 أبريل 2023 - 21:05

كتب : FilGoal

فيوتشر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة حرس الحدود ضد فيوتشر في ربع نهائي كأس الرابطة المصرية.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق10. جووول أول لفيوتشر عن طريق إبراهيم القاضي بالخطأ في مرماه.

بداية المباراة

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

فيوتشر حرس الحدود كأس الرابطة المصرية
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