مباشر كأس الرابطة - حرس الحدود (0)-(1) فيوتشر.. ربع ساعة أخيرة
الأحد، 30 أبريل 2023 - 21:05
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة حرس الحدود ضد فيوتشر في ربع نهائي كأس الرابطة المصرية.
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بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق10. جووول أول لفيوتشر عن طريق إبراهيم القاضي بالخطأ في مرماه.
بداية المباراة
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