مباشر كرة طائرة - الأهلي (1) 23-21 (1) الزمالك.. الشوط الثالث

الأحد، 30 أبريل 2023 - 21:01

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الزمالك - نهائي كأس مصر - كرة طائرة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لثالث مباريات نهائي كأس مصر للكرة الطائرة بين الأهلي والزمالك.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس مصر والمقامة بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يتوج باللقب.

وفاز الزمالك في المباراة الأولى بنتيجة 3-2.

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فيما فاز الأهلي في المباراة الثانية بنفس النتيجة.

والفائز بمباراة اليوم سيفوز بالبطولة.

ويدير نهائي كأس مصر الثنائي الإماراتي حامد الروسي ومحمد الدولا.

وفاز طلائع الجيش على بتروجت في المباراة الأولى لتحديد المركز الثالث بنتيجة 3-2 في الأشواط، ثم فاز بتروجت في المواجهة الثانية 3-0 ليلجأ الفريقان إلى المباراة الفاصلة.

وكان الزمالك قد توج بالدوري عقب الفوز على الأهلي في النهائي بمباراتين دون مقابل.

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23-21 للأهلي

الأهلي يتقدم 22-20

20-20.. التعادل

20-18 لصالح الزمالك

18-14 لصالح الزمالك

13-11

13-10 للأبيض

13-9 للزمالك

الزمالك يتقدم 11-7

التعادل 3-3

الأهلي يتقدم 1-0

نهاية الشوط الثاني: الأهلي 19-25 الزمالك

24-19

24-18 لصالح الزمالك

18-16 للزمالك

14-12 للزمالك

12-10 لصالح الزمالك

الزمالك يتقدم 11-8

6-6

الزمالك يتعادل 1-1

1-0 لصالح الأهلي

نهاية الشوط الأول: الأهلي 25-15 الزمالك

22-15 لصالح الأهلي

20-12 لصالح الأهلي

11-7 لصالح الأهلي

4-3 للأهلي

3-1 للأهلي

بداية المباراة

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