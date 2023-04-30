اتحاد الكرة يعلن موعد اجتماع لجنة الاستئناف

أعلن اتحاد كرة القدم المصري اجتماع لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد غدا الإثنين.

وتجتمع لجنة الاستئناف برئاسة المستشار عادل الشوربجي غدا الإثنين بمقر اتحاد الكرة.

وذلك للنظر في الشكاوى المقدمة من الأندية خلال الفترة الماضية.

وتعقد لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة اجتماعها بشكل دوري في أول يوم إثنين من كل شهر.

وكان النادي الأهلي تقدم باستئناف على العقوبة الموقعة على لاعبه محمود عبد المنعم "كهربا" بالإيقاف لمدة 12 مباراة.

كذلك تقدم نادي الزمالك باستئناف على العقوبة الموقعة على مرتضى منصور رئيس النادي بالإيقاف والصادرة من قبل لجنة الانضباط.