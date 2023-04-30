مباشر الكونفدرالية - مارومو (1)-(0) بيراميدز.. تسديدة قوية فوق المرمى

الأحد، 30 أبريل 2023 - 18:48

كتب : FilGoal

بيراميدز - مارومو جالنتس - مصطفى فتحي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مارومو جالانتس ضد بيراميدز في إياب دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

مباراة الذهاب في مصر كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

أخبار متعلقة:
بثنائية متأخرة.. بايرن يفوز على هيرتا برلين ويستعيد الصدارة انتهت - مصر الأولمبي (2)-(0) الكونغو قمة المعاناة.. هالاند يعادل رقم شيرار والظروف تحطم فولام

ق82. تسديدة قوية من أحمد توفيق تمر بجوار المرمى.

ق71. الحارس يتألق ويتصدى لتسديدة فخري لاكاي من داخل منطقة الجزاء بعد عمل رائع من رمضان صبحي.

ق55. الشناوي يتألق ويتصدى لانفراد من مهاجم مارومو جالانتس.

ق54. فخري لاكاي يهدر فرصة التعادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء تذهب بجوار المرمى.

نهاية الشوط الأول

ق39. هدف أول لمارومو جالانتس عن طريق نجيما بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد خطأ دفاعي.

ق21. سيطرة من بيراميدز ومحاولات لتسجيل الهدف الأول.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل

مارومو جالانتس بيراميدز كأس الكونفدرالية الإفريقية
نرشح لكم
خبر في الجول - الأهلي يطلب السعة الكاملة لاستاد القاهرة أمام الترجي قبل مواجهة الأهلي.. مصدر من كاف يكشف لـ في الجول العقوبات المحتملة على الترجي انتهت - مصر الأولمبي (2)-(0) الكونغو تشكيل بيراميدز - رمضان صبحي يقود الهجوم ضد مارومو جالانتس في إطار مكافحة التسنين.. كاف يستبعد جنوب السودان من أمم إفريقيا للناشئين توجاي: الأهلي فريق كبير بالطبع ولكن نحن الترجي الرجاء يعلن وفاة مشجعة قبل مواجهة الأهلي مواعيد مباريات الأحد 30 أبريل.. إثارة الدوري الإنجليزي ونهائي كأس الطائرة
أخر الأخبار
مهند مجدي رئيسا لبعثة الأهلي في الإمارات لخوض السوبر ضد الزمالك 4 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - الانسحاب مستبعد.. ماذا سيفعل الأهلي إذا تم إيقاف كهربا 13 دقيقة | الكرة المصرية
رغم هدف مبابي الكوميدي.. باريس يخسر من لوريان ويشعل المنافسة الدوري 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
إثارة الـ+90 تنصر ليفربول في مباراة الأهداف السبعة.. صلاح يسجل وجوتا يُحبط عودة توتنام 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب دعوى حل لجنة الانضباط 22 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - الأهلي يطلب السعة الكاملة لاستاد القاهرة أمام الترجي ساعة | الكرة الإفريقية
لن ينعم فاولر بيوم هادئ.. صلاح يتخطاه للمرة الثالثة في رقم مع ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
قبل مواجهة الأهلي.. مصدر من كاف يكشف لـ في الجول العقوبات المحتملة على الترجي ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 16-18 (3) الزمالك.. الجولة الأولى بيضاء 2 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 10-15 (3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة 3 ميتيلاند يعلن غياب إمام عاشور لنهاية الموسم 4 انتهت أبطال إفريقيا - الرجاء (0)-(0) الأهلي.. الأحمر يتأهل