مباشر كأس الرابطة - البنك الأهلي (1)-(2) سيراميكا كليوباترا.. جوووول أول
الأحد، 30 أبريل 2023 - 18:31
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا في ربع نهائي كأس الرابطة.
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ق 45+2 جوووووول الثاني من صلاح محسن
ق 45 جوووول محمد إبراهيم يتعادل لسيراميكا
ق 41 تصويبة من محمد إبراهيم من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء لصالح البنك الأهلي تصدى لها أبو جبل ببراعة.
ق 40 بطاقة حمراء على سعيدو سمبوريه لاعب البنك الأهلي بعد لمسة يد خارج منطقة الجزاء.
ق20 جووول أول للبنك الأهلي عن طريق إسلام جابر بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.
ق 2 تصويبة من صلاح محسن من خارج منطقة الجزاء لصالح سيراميكا تصدى لها حارس المرمى بنجاح.
بداية المباراة
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