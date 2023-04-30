مباشر كأس الرابطة - البنك الأهلي (1)-(2) سيراميكا كليوباترا.. جوووول أول

الأحد، 30 أبريل 2023 - 18:31

كتب : FilGoal

محمد حسن - سيراميكا كليوباترا - البنك الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا في ربع نهائي كأس الرابطة.

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ق 45+2 جوووووول الثاني من صلاح محسن

ق 45 جوووول محمد إبراهيم يتعادل لسيراميكا

ق 41 تصويبة من محمد إبراهيم من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء لصالح البنك الأهلي تصدى لها أبو جبل ببراعة.

ق 40 بطاقة حمراء على سعيدو سمبوريه لاعب البنك الأهلي بعد لمسة يد خارج منطقة الجزاء.

ق20 جووول أول للبنك الأهلي عن طريق إسلام جابر بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ق 2 تصويبة من صلاح محسن من خارج منطقة الجزاء لصالح سيراميكا تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

بداية المباراة

كأس الرابطة البنك الأهلي سيراميكا كليوباترا
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