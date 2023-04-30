انتهت في كأس الرابطة - البنك الأهلي (2)-(2) سيراميكا كليوباترا.. ركلات الترجيح تحسم

الأحد، 30 أبريل 2023 - 18:31

كتب : FilGoal

محمد حسن - سيراميكا كليوباترا - البنك الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا في ربع نهائي كأس الرابطة.

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محمد فتحي يسدد في العارضة.. البنك يغادر كأس الرابطة

رجب نبيل يسجل الرابعة لسيراميكا

كريم بامبو يسجل الرابعة للبنك الأهلي

محمد عادل يسجل الثالثة لسيراميكا

محمود الجزار يسدد ولكن عامر يتصدى

ميدو جابر يسجل الثانية لسيراميكا

إسلام جابر يسجل الثانية للبنك

محمد إبراهيم يسجل لسيراميكا

محمود قاعود يسجل للبنك

نهاية الوقت الأصلي

ق 70 جووووول الثاني.. تصويبة من موسى دياوارا لاعب فريق البنك الأهلي تابعها كريم بامبو بتسديدة من داخل منطقة الستة ياردة لتسكن الشباك.

استراحة

ق 45+2 جوووووول الثاني من صلاح محسن

ق 45 جوووول محمد إبراهيم يتعادل لسيراميكا

ق 41 تصويبة من محمد إبراهيم من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء لصالح البنك الأهلي تصدى لها أبو جبل ببراعة.

ق 40 بطاقة حمراء على سعيدو سمبوريه لاعب البنك الأهلي بعد لمسة يد خارج منطقة الجزاء.

ق20 جووول أول للبنك الأهلي عن طريق إسلام جابر بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ق 2 تصويبة من صلاح محسن من خارج منطقة الجزاء لصالح سيراميكا تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

بداية المباراة

كأس الرابطة البنك الأهلي سيراميكا كليوباترا
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