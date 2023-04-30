مباشر - مصر الأولمبي (0)-(0) الكونغو.. بداية المباراة الودية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر الأولمبي والكونغو في إطار الاستعدادات لخوض بطولة إفريقيا.

وينتظم المنتخب الأولمبي في معسكر بمدينة الإسكندرية بداية من اليوم الخميس ولمدة ثلاثة أيام.

قائمة منتخب مصر الأولمبي لمعسكر أبريل الجاري:

الحراس: علي الجابري (سيراميكا كليوباترا) – محمد نديم (الزمالك) – محمد أحمد السيد "سيحة" (المقاولون العرب).

الدفاع: حسام عبد المجيد (الزمالك) – محمد طارق – (الزمالك) –– حاتم سكر (الزمالك) – محمد مغربي (سموحة) – محمد حمدي (إنبي) – أحمد عيد (إنبي) – عمر فايد (المقاولون العرب) – محمد سمير (طلائع الجيش) – أحمد بهاء (الاتحاد السكندري) – أحمد سيد عبد النبي (الداخلية).

الوسط: محمد حسام بيسو (الزمالك) – أحمد عبد الرحيم "إيشو" (الزمالك) – مصطفى سعد (سموحة) – عماد ميهوب (إنبي) – أحمد فوزي (المقاولون العرب) – عربي بدر (طلائع الجيش) محمد شحاته (طلائع الجيش) – عبد الغني محمد (الاتحاد السكندري) – محمود جهاد (فاركو) – علي زعزع (فيوتشر).

الهجوم: أحمد عاطف (المقاولون العرب) – عبد الرحمن عاطف (غزل المحلة) – أسامة فيصل (البنك الأهلي).

ومن المنتظر أن تقام قرعة البطولة الإفريقية يوم 5 مايو المقبل في المغرب المستضيف.

كان منتخب مصر الأولمبي قد تأهل للبطولة بعد الفوز على زامبيا ذهابا وإيابا بنتيجة إجمالية 2-0.

ويشارك في البطولة كل من مصر والمغرب والكونغو وغينيا وغانا ومالي والجابون والنيجر.

وتقام كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما في المغرب خلال شهر يونيو والتي تؤهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024

ويتأهل إلى الأولمبياد أصحاب أول ثلاث مراكز في البطولة بينما يلعب صاحب المركز الرابع في ملحق مع منتخب آخر من آسيا من أجل التأهل.

تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمى: علي الجابري

خط الدفاع: أحمد عيد - محمد طارق - حسام عبد المجيد - حاتم محمد "سكر"

خط الوسط: محمود جهاد - محمد شحاتة

أمامهما: عماد ميهوب - مصطفى سعد - عبد الغني محمد

خط الهجوم: أسامة فيصل

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بداية المباراة