مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(0) توتنام.. جووووووووول دياز والثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد توتنام في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــ

ق 6: جووووووووول لويس دياز والثاني

ق 3: جوووووووول جونز والأول بعد عرضية من أرنولد

انطلاق المباراة