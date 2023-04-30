مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(0) توتنام.. جووووووووول دياز والثاني

الأحد، 30 أبريل 2023 - 18:08

كتب : FilGoal

محمد صلاح أمام إيفان بيريسيتش - ليفربول أمام توتنام

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد توتنام في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

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ق 6: جووووووووول لويس دياز والثاني

ق 3: جوووووووول جونز والأول بعد عرضية من أرنولد

انطلاق المباراة

محمد صلاح ليفربول توتنام
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