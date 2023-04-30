مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(0) توتنام.. جووووووووول دياز والثاني
الأحد، 30 أبريل 2023 - 18:08
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد توتنام في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.
ـــــــــــــــ
ق 6: جووووووووول لويس دياز والثاني
ق 3: جوووووووول جونز والأول بعد عرضية من أرنولد
انطلاق المباراة
نرشح لكم
قمة المعاناة.. هالاند يعادل رقم شيرار والظروف تحطم فولام توقفت سلسلة اللا هزيمة.. هدف برونو يقود مانشستر يونايتد للفوز على أستون فيلا التشكيل - ظهور صلاح الـ 300 مع ليفربول.. وثلاثي في هجوم توتنام انتهت في الدوري الإنجليزي - فولام (1) - (2) سيتي.. مانشستر يونايتد (1) - (0) أستون فيلا تشكيل مانشستر يونايتد - سابيتزر ضمن ثلاثة تغييرات أمام أستون فيلا تشكيل مانشستر سيتي - تغييران من جوارديولا أمام فولام.. ودي بروين خارج القائمة فابينيو: ليفربول يقدم حاليا أفضل مستوياته هذا الموسم رقمان تاريخيان ينتظران صلاح أمام توتنام