انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (4)-(3) توتنام.. فوز رائع للأحمر
الأحد، 30 أبريل 2023 - 18:08
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد توتنام في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.
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ق 95: جووووووووووووول جوتا والرابع
ق 93: جووووووووووووووووول ريتشاليسون التعادل
ق 76: جووووووول سون والثاني
ق 62: نزول جوتا وهندرسون بدلا من إيليوت ولويز دياز
ق 57: بيدرو بورو يسدد بقوة وأليسون يتصدى
ق 54: القائم يمنع سون من الثاني
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 41: الثاني يضيع من كولوكوفسكي
ق 40: جووووول هاري كين والأول لتوتنام بطريقة رائعة
ق 39: فان دايك يبعد الكرة من على خط المرمى من أمام سون
ق 22: صلاح يهدر الرابع
ق 15: جوووووووووول صلاح والثالث
ق 14: ركلة جزااااء يحصل عليها جاكبو بعد عرقلة من قبل كريستيان روميرو
ق 6: جووووووووول لويس دياز والثاني
ق 3: جوووووووول جونز والأول بعد عرضية من أرنولد
انطلاق المباراة