انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (4)-(3) توتنام.. فوز رائع للأحمر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد توتنام في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

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ق 95: جووووووووووووول جوتا والرابع

ق 93: جووووووووووووووووول ريتشاليسون التعادل

ق 76: جووووووول سون والثاني

ق 62: نزول جوتا وهندرسون بدلا من إيليوت ولويز دياز

ق 57: بيدرو بورو يسدد بقوة وأليسون يتصدى

ق 54: القائم يمنع سون من الثاني

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 41: الثاني يضيع من كولوكوفسكي

ق 40: جووووول هاري كين والأول لتوتنام بطريقة رائعة

ق 39: فان دايك يبعد الكرة من على خط المرمى من أمام سون

ق 22: صلاح يهدر الرابع

ق 15: جوووووووووول صلاح والثالث

ق 14: ركلة جزااااء يحصل عليها جاكبو بعد عرقلة من قبل كريستيان روميرو

ق 6: جووووووووول لويس دياز والثاني

ق 3: جوووووووول جونز والأول بعد عرضية من أرنولد

انطلاق المباراة