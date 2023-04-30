مباشر الدوري الإنجليزي - فولام (0) - (1) سيتي.. مانشستر يونايتد (0) - (0) أستون فيلا
الأحد، 30 أبريل 2023 - 15:54
كتب : FilGoal
تنطلق منافسات الجولة 34 من مسابقة الدوري الإنجليزي، ويحل مانشستر سيتي ضيفا على فولام، بينما يستضيف مانشستر يونايتد فريق أستون فيلا.
ويحتل سيتي المركز الثاني برصيد 73 نقطة بينما يونايتد في المركز الرابع بـ 60 نقطة، ويأتي فولام في المركز العاشر بـ 45 نقطة أما أستون فيلا ففي المركز السادس بـ 54 نقطة.
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فولام (0) - (1) مانشستر سيتي
ق3 جوووووول هالاند على يسار حارس المرمى
ق2 ركلة جزاء مبكرا
انطلاق المباراة
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مانشستر يونايتد (0) - (0) أستون فيلا
ق8 راشفورد يهدر انفرادا محققا
انطلاق المباراة
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