تشافي: أمين جمال قد يصبح لاعبا كبيرا في المستقبل.. والطرد كان عادلا بالنسبة لي

يرى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة أن أمين جمال لاعب الفريق الشاب لديه الإمكانية ليصبح لاعبا كبيرا في المستقبل.

وحقق برشلونة الفوز على ريال بيتيس بأربعة أهداف دون مقابل على ملعب كامب نو في الجولة الـ 32 من الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة مشاركة لامين جمال صاحب الـ 15 عاما ضمن صفوف برشلونة في الدقيقة الـ 83.

وقال تشافي لشبكة موفيستار عقب المباراة: "أخبرت أمين جمال أن يحاول إظهار ما لديه وقد فعل، هو لاعب مميز ولديه ثقة كبيرة جدا وإمكانياته خاصة قد تجعله لاعبا كبيرا في المستقبل".

وأصبح لامين جمال أصغر لاعب يشارك في مباراة بقميص برشلونة في الدوري الإسباني.

وبات جمال خامس أصغر لاعب يشارك في تاريخ الدوري الإسباني عبر التاريخ بعمر 15 عاما و290 يوما.

ويعد لوكا روميرو لاعب ريال مايوركا هو أصغر من شارك في تاريخ الدوري الإسباني بعمر 15 عاما و219 يوما.

وأصبح لامين ثاني أصغر لاعب يشارك في مباراة رسمية بقميص برشلونة في جميع المسابقات بعد أرماندو ساجي بعمر 14 عاما و200 يوما.

وواصل "كان من المهم أن يحصل ديمبيلي على عدد من الدقائق للمشاركة وكذلك كريستنسن الذي سجل وأعطانا التقدم، هو صفقة رائعة".

وشدد "الطرد كان عادلا وواضحا بالنسبة لي خصوصا بسبب البطاقة الصفراء الثانية، وكلا البطاقتين قد عطلا هجمات واعدة لذلك الحالة كانت واضحة بالنسبة لي".

وحصل إدجار رودريجيز لاعب ريال بيتيس والذي دخل بديلا على بطاقة حمراء بعد تلقيه إنذارين.

وواصل "عقب الطرد انقلبت المباراة لصالحنا وكنا قد بدأنا بشكل جيد بالفعل وتقدمنا قبل الطرد والآن نحن قد اقتربنا خطوة أخرى تجاه اللقب".

الفوز رفع رصيد برشلونة للنقطة الـ 79 في صدارة جدول الترتيب وبفارق 11 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني ليقترب الفريق من التتويج باللقب قبل 6 جولات على نهاية الدوري.