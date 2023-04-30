تشافي: أمين جمال قد يصبح لاعبا كبيرا في المستقبل.. والطرد كان عادلا بالنسبة لي

الأحد، 30 أبريل 2023 - 01:20

كتب : FilGoal

برشلونة ضد ريال بيتيس

يرى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة أن أمين جمال لاعب الفريق الشاب لديه الإمكانية ليصبح لاعبا كبيرا في المستقبل.

وحقق برشلونة الفوز على ريال بيتيس بأربعة أهداف دون مقابل على ملعب كامب نو في الجولة الـ 32 من الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة مشاركة لامين جمال صاحب الـ 15 عاما ضمن صفوف برشلونة في الدقيقة الـ 83.

أخبار متعلقة:
ياسر إبراهيم يكشف تفاصيل إصابته في مباراة الرجاء أرقام بالجملة بعد التأهل لنصف النهائي.. الأهلي يكرر إنجاز جيل جوزيه الذهبي في إفريقيا مراون عطية: ثقة كولر تساعدني على الظهور بشكل جيد مع الأهلي تقرير مغربي: بعد التوديع الإفريقي أمام الأهلي.. استقالة رئيس الرجاء من منصبه

وقال تشافي لشبكة موفيستار عقب المباراة: "أخبرت أمين جمال أن يحاول إظهار ما لديه وقد فعل، هو لاعب مميز ولديه ثقة كبيرة جدا وإمكانياته خاصة قد تجعله لاعبا كبيرا في المستقبل".

وأصبح لامين جمال أصغر لاعب يشارك في مباراة بقميص برشلونة في الدوري الإسباني.

وبات جمال خامس أصغر لاعب يشارك في تاريخ الدوري الإسباني عبر التاريخ بعمر 15 عاما و290 يوما.

ويعد لوكا روميرو لاعب ريال مايوركا هو أصغر من شارك في تاريخ الدوري الإسباني بعمر 15 عاما و219 يوما.

وأصبح لامين ثاني أصغر لاعب يشارك في مباراة رسمية بقميص برشلونة في جميع المسابقات بعد أرماندو ساجي بعمر 14 عاما و200 يوما.

وواصل "كان من المهم أن يحصل ديمبيلي على عدد من الدقائق للمشاركة وكذلك كريستنسن الذي سجل وأعطانا التقدم، هو صفقة رائعة".

وشدد "الطرد كان عادلا وواضحا بالنسبة لي خصوصا بسبب البطاقة الصفراء الثانية، وكلا البطاقتين قد عطلا هجمات واعدة لذلك الحالة كانت واضحة بالنسبة لي".

وحصل إدجار رودريجيز لاعب ريال بيتيس والذي دخل بديلا على بطاقة حمراء بعد تلقيه إنذارين.

وواصل "عقب الطرد انقلبت المباراة لصالحنا وكنا قد بدأنا بشكل جيد بالفعل وتقدمنا قبل الطرد والآن نحن قد اقتربنا خطوة أخرى تجاه اللقب".

الفوز رفع رصيد برشلونة للنقطة الـ 79 في صدارة جدول الترتيب وبفارق 11 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني ليقترب الفريق من التتويج باللقب قبل 6 جولات على نهاية الدوري.

برشلونة ريال بيتيس الدوري الإسباني تشافي هيرنانديز
نرشح لكم
غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة سوسيداد.. واستدعاء 4 لاعبين من الفريق الثاني رومانو: كروس جدد مع ريال مدريد لمدة موسم ماركا: خواكين يعاني من إصابة تهدد رقمه القياسي في الدوري الإسباني آس: أودريوزولا منفتح على الرحيل من ريال مدريد.. قد يعود لفريقه القديم مؤتمر أنشيلوتي: لدينا أخبار سارة بشأن مودريتش.. ولن أتحدث عن مستقبلي استمرار ظهور لامين جمال في قائمة برشلونة لمواجهة أوساسونا مسودة العقد كُتبت بالفعل.. شرط وحيد يفصل ميسي عن العودة إلى برشلونة فالنسيا في خطر حقيقي.. قادش يضع الخفافيش بمواجهة الهبوط الأول منذ الثمانينيات
أخر الأخبار
سكاي: من أجل الإنقاذ.. سام ألاردايس يتولى تدريب ليدز خلال ساعات 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول ترتيب الفرق التي لها حق المشاركة بدلا من الزمالك في السوبر 33 دقيقة | الكرة المصرية
في الجول يكشف - عقوبة الزمالك المنتظرة حال تطبيق قرار عدم خوض السوبر 40 دقيقة | الكرة المصرية
غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة سوسيداد.. واستدعاء 4 لاعبين من الفريق الثاني 56 دقيقة | الدوري الإسباني
في الجول يكشف موقف وزارة الرياضة من أزمة لقاء السوبر المصري 59 دقيقة | الكرة المصرية
رامي صبري يجري جراحة الرباط الصليبي اليوم في قطر ساعة | الكرة المصرية
غياب السولية وتواجد كهربا.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لخوض السوبر ساعة | الكرة المصرية
صور – الزمالك يخوض مرانه الصباحي في مقر النادي 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 16-18 (3) الزمالك.. الجولة الأولى بيضاء 2 الزمالك يعلن الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر أمام الأهلي 3 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 11-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل الكأس 4 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 10-15 (3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة