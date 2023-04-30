تقرير مغربي: بعد التوديع الإفريقي أمام الأهلي.. استقالة رئيس الرجاء من منصبه

الأحد، 30 أبريل 2023 - 00:47

كتب : FilGoal

عزيز البدراوي - رئيس الرجاء

تقدم عزيز البدراوي رئيس نادي الرجاء المغربي باستقالته عقب توديع الفريق لمنافسات دوري أبطال إفريقيا.

وودع الرجاء دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة من الأهلي 2-0 في مجموع المباراتين.

وبحسب موقع "le360" المغربي فأن البدراوي تقدم باستقالته لخالد فكرني عضو مجلس إدارة النادي على أن يتم الاعلان عنها بشكل رسمي الأسبوع المقبل.

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وأوضح التقرير أن مسؤولي الرجاء رفضوا قرار الاستقالة مؤكدين أن القرار لابد أن يكون عاما وليس عن طريق أشخاص.

وتولي البدراوي مهمة رئاسة الوداد في مايو 2022 خلفا لأنيس محفوظ.

وبذلك استمرت مهمة البدراوي لمدة عام واحد فقط.

وانتهت حظوظ الرجاء في حصد لقب الدوري المغربي حيث يبتعد بـ 15 نقطة عن الصدارة قبل 7 مباريات من نهاية الموسم.

وودع دوري أبطال إفريقيا من ربع نهائي دوري أبطال أمام الأهلي.

ويشارك الرجاء في البطولة العربية حيث سيبدأ مشواره في يوليو المقبل، وهو من يحمل لقبها.

وسيلتقي الرجاء في ربع نهائي كأس العرش المغربي مع شباب المحمدية في ربع النهائي.

الأهلي الرجاء دوري أبطال إفريقيا عزيز البدراوي
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