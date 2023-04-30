أصغر لاعب في برشلونة.. لامين جمال يكتب التاريخ في الدوري الإسباني

الأحد، 30 أبريل 2023 - 00:26

كتب : FilGoal

لامين يمال - برشلونة

أصبح لامين جمال أصغر لاعب يشارك في مباراة بقميص برشلونة في الدوري الإسباني.

اللاعب المغربي الأصل والإسباني الجنسية يعد من ناشئي برشلونة ويبلغ من العمر 15 عاما إذ أنه وُلد في الـ 13 من يوليو 2007.

كما يحمل اللاعب جنسية غينيا الاستوائية بسبب والدته كذلك.

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وشارك جمال بديلا في الدقيقة 83 بدلا من جافي في الفوز على ريال بيتيس بنتيجة 4-0 على ملعب كامب نو.

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وبات جمال خامس أصغر لاعب يشارك في تاريخ الدوري الإسباني عبر التاريخ بعمر 15 عاما و290 يوما.

ويعد لوكا روميرو لاعب ريال مايوركا هو أصغر من شارك في تاريخ الدوري الإسباني بعمر 15 عاما و219 يوما.

وأصبح لامين ثاني أصغر لاعب يشارك في مباراة رسمية بقميص برشلونة في جميع المسابقات بعد أرماندو ساجي بعمر 14 عاما و200 يوما.

ويستطيع لامين اللعب كجناح أيمن وأيسر ومهاجم.

وشارك مع برشلونة في دوري أبطال اوروبا للشباب خلال الموسم الجاري في ست مباريات لكنه لم يسجل أو يصنع أي هدف.

وذكر الصحفي الموثوق في الانتقالات وفي شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا، فابريزيو رومانو أن برشلونة يعمل على توقيع عقدا احترافيا مع لاعبه.

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وذكر رومانو أن لامين يعد أحد أهم اللاعبين القادمين من أكاديمية برشلونة والمعروفة بلا ماسيا خلال السنوات لأخيرة.

وقال تشافي إن لامين يذكره بزميله السابق في برشلونة أندريس إنييستا.

واستدرك "لكن لامين مختلف وليس له هوية محددة ليشبه لاعبا بعينه، اللاعبون الشباب الآن لديهم ثقة كبيرة في أنفسهم ولا يخافون".

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