استراحة طريق الأهلي – الترجي (0)-(0) شبيبة القبائل.. نهاية الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الترجي أمام شبيبة القبائل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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نهاية الشوط الأول

ق. 40 تصويبة قوية من محمد علي بن رمضان يتصدى لها الحارس.

ق. 32 جووول لا. كوسيلا بواليا ينفرد ويسجل الأول لـ شبيبة القبائل لكن الحكم يلغي الهدف للتسلل.

ق. 22 أوووه تصويبة قوية من صابر بوجرين وعبد الرحمن مجادل حارس شبيبة القبائل يتصدى لها ببراعة إلى ركنية.

بداية المباراة