انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (4)-(0) ريال بيتيس

السبت، 29 أبريل 2023 - 21:47

كتب : FilGoal

برشلونة ضد ريال بيتيس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة برشلونة ضد ريال بيتيس في الجولة الـ 32 من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة

ق82. جووول رابع لبرشلونة عن طريق بيزيلا في مرمى فريقه.

ق56. القائم يمنع الهدف الرابع لبرشلونة من روبرت ليفاندوفسكي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41. جووووول ثالث لبرشلونة عن طريق رافينيا بانفراد بالمرمى.

ق36. جووووول الثااني لبرشلونة عن طريق روبرت ليفاندوفسكي مستغلا تمريرة من جول كوندي.

ق33. بطاقة حمراء لإدجار جونزاليس لاعب ريال بيتيس بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية.

ق30. تسديدة من ويليان جوسي بجوار المرمى.

ق21. التعادل يضيع من لويس هينريكي.

ق14. جووول أول لبرشلونة عن طريق أندرياس كريستنسن برأسية بعد عرضيى من رافينيا.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ في تمام الساعة الـ 10:00 مساء.

برشلونة ريال بيتيس الدوري الإسباني
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