مباشر أبطال إفريقيا - الرجاء (0)-(0) الأهلي.. بداية الشوط الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الرجاء المغربي ضد الأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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ق 46: خروج عبد الإله مدكور ومشاركة بولاكسوت

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 45: ركلة جزاء بعد العودة للفيديو على ديانج بعد تدخل مع يسري بوزوق

ق 43: إنذار لـ للرجاء

ق 40: رأسية من المكعازي تمر أعلى العارضة

ق 39: المخالفة تنفذ وتخرج إلى ركنية وسقوط معلول مصابا

ق 38: إنذار لكهربا ومحمد زريدة

ق 37: خطأ في مكان خطير

ق 35: محاولات حمراء

ق 27: الشناوي تصدى أمام يسري

ق 23: تسديدة لكهربا من منتصف الملعب

ق 17: كهربا يطالب بركلة جزاء

ق 6: فرصة خطيرة للرجاء

ق 5: ضغط قوي لأصحاب الأرض

انطلاق المباراة