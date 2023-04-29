مباشر أبطال إفريقيا - الرجاء (0)-(0) الأهلي.. بداية الشوط الثاني

السبت، 29 أبريل 2023 - 21:36

كتب : FilGoal

كهربا - الأهلي - الرجاء

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الرجاء المغربي ضد الأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
تشكيل الرجاء - في الدفاع والوسط والهجوم.. 4 تبديلات من منذر الكبير أمام الأهلي تشكيل الأهلي - حمدي وياسر أساسيان.. وكهربا يقود الهجوم أمام الرجاء

ق 46: خروج عبد الإله مدكور ومشاركة بولاكسوت

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 45: ركلة جزاء بعد العودة للفيديو على ديانج بعد تدخل مع يسري بوزوق

ق 43: إنذار لـ للرجاء

ق 40: رأسية من المكعازي تمر أعلى العارضة

ق 39: المخالفة تنفذ وتخرج إلى ركنية وسقوط معلول مصابا

ق 38: إنذار لكهربا ومحمد زريدة

ق 37: خطأ في مكان خطير

ق 35: محاولات حمراء

ق 27: الشناوي تصدى أمام يسري

ق 23: تسديدة لكهربا من منتصف الملعب

ق 17: كهربا يطالب بركلة جزاء

ق 6: فرصة خطيرة للرجاء

ق 5: ضغط قوي لأصحاب الأرض

انطلاق المباراة

الأهلي الرجاء دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
6 من 8 في صالح الشناوي.. الرجاء يهدر ركلة جزاء ضد الأهلي استراحة طريق الأهلي – الترجي (0)-(0) شبيبة القبائل.. نهاية الشوط الأول تشكيل الرجاء - في الدفاع والوسط والهجوم.. 4 تبديلات من منذر الكبير أمام الأهلي تشكيل الأهلي - حمدي وياسر أساسيان.. وكهربا يقود الهجوم أمام الرجاء مؤتمر باتشيكو: الجميع جاهز لمواجهة جالانتس.. والمباراة في غاية الصعوبة إطلاق سراح محمد زعبية مهاجم منتخب ليبيا المختطف لمواجهة الوداد.. صنداونز يكرر فوزه على بلوزداد ويبلغ نصف نهائي الأبطال تقرير مغربي: نجم الرجاء جاهز لمواجهة الأهلي
أخر الأخبار
6 من 8 في صالح الشناوي.. الرجاء يهدر ركلة جزاء ضد الأهلي 13 دقيقة | الكرة الإفريقية
دوري أبطال آسيا - تكرار سيناريو 2019 ما زال قائما.. تعادل مخيب لـ الهلال أمام أوراوا 35 دقيقة | السعودية
استراحة طريق الأهلي – الترجي (0)-(0) شبيبة القبائل.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (3)-(0) ريال بيتيس.. الشوط الثاني ساعة | الدوري الإسباني
مباشر نهائي كأس فرنسا – نانت (0)-(4) تولوز.. بداية الشوط الثاني ساعة | الكرة الأوروبية
الدوري الإفريقي لكرة السلة - الأهلي يحقق فوزا بشق الأنفس على سيتي أويلرز ساعة | كرة سلة
مباشر أبطال إفريقيا - الرجاء (0)-(0) الأهلي.. بداية الشوط الثاني ساعة | الكرة الإفريقية
هاتريك بنزيمة التاريخي يقود ريال مدريد للعودة على الانتصارات على حساب ألميريا ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 16-18 (3) الزمالك.. الجولة الأولى بيضاء 2 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 10-15 (3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة 3 ميتيلاند يعلن غياب إمام عاشور لنهاية الموسم 4 إيقاف محمد الشناوي 3 مباريات ضمن عقوبات الجولة 26 للدوري