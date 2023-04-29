انتهت أبطال إفريقيا - الرجاء (0)-(0) الأهلي.. الأحمر يتأهل

السبت، 29 أبريل 2023 - 21:36

كتب : FilGoal

الأهلي - الرجاء

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الرجاء المغربي ضد الأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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نهاية المباراة بتأهل الأهلي.

ق 90: الشناوي يتألق

ق 88: نزول خالد عبد الفتاح وكوكا وخروج هاني وديانج

ق 80: نزول عبد القادر وطاهر بدلا من الشحات وبيرسي تاو

ق 75: حمزة خابا يهدر فرصة الهدف الأول للرجاء

ق 74: إنذار للشحات

ق 65: نزول عبد الإله الحفيظي

ق 58: خروج كهربا ونزول شريف

ق 53: تسديدة قوية من الشحات

ق 46: خروج عبد الإله مدكور ومشاركة بولاكسوت

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 45: ركلة جزاء بعد العودة للفيديو على ديانج بعد تدخل مع يسري بوزوق

ق 43: إنذار لـ للرجاء

ق 40: رأسية من المكعازي تمر أعلى العارضة

ق 39: المخالفة تنفذ وتخرج إلى ركنية وسقوط معلول مصابا

ق 38: إنذار لكهربا ومحمد زريدة

ق 37: خطأ في مكان خطير

ق 35: محاولات حمراء

ق 27: الشناوي تصدى أمام يسري

ق 23: تسديدة لكهربا من منتصف الملعب

ق 17: كهربا يطالب بركلة جزاء

ق 6: فرصة خطيرة للرجاء

ق 5: ضغط قوي لأصحاب الأرض

انطلاق المباراة

الأهلي الرجاء دوري أبطال إفريقيا
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