انتهت أبطال إفريقيا - الرجاء (0)-(0) الأهلي.. الأحمر يتأهل
السبت، 29 أبريل 2023 - 21:36
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الرجاء المغربي ضد الأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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نهاية المباراة بتأهل الأهلي.
ق 90: الشناوي يتألق
ق 88: نزول خالد عبد الفتاح وكوكا وخروج هاني وديانج
ق 80: نزول عبد القادر وطاهر بدلا من الشحات وبيرسي تاو
ق 75: حمزة خابا يهدر فرصة الهدف الأول للرجاء
ق 74: إنذار للشحات
ق 65: نزول عبد الإله الحفيظي
ق 58: خروج كهربا ونزول شريف
ق 53: تسديدة قوية من الشحات
ق 46: خروج عبد الإله مدكور ومشاركة بولاكسوت
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 45: ركلة جزاء بعد العودة للفيديو على ديانج بعد تدخل مع يسري بوزوق
ق 43: إنذار لـ للرجاء
ق 40: رأسية من المكعازي تمر أعلى العارضة
ق 39: المخالفة تنفذ وتخرج إلى ركنية وسقوط معلول مصابا
ق 38: إنذار لكهربا ومحمد زريدة
ق 37: خطأ في مكان خطير
ق 35: محاولات حمراء
ق 27: الشناوي تصدى أمام يسري
ق 23: تسديدة لكهربا من منتصف الملعب
ق 17: كهربا يطالب بركلة جزاء
ق 6: فرصة خطيرة للرجاء
ق 5: ضغط قوي لأصحاب الأرض
انطلاق المباراة