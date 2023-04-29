انتهت أبطال إفريقيا - الرجاء (0)-(0) الأهلي.. الأحمر يتأهل

ياسر إبراهيم يكشف تفاصيل إصابته في مباراة الرجاء

مراون عطية: ثقة كولر تساعدني على الظهور بشكل جيد مع الأهلي

أرقام بالجملة بعد التأهل لنصف النهائي.. الأهلي يكرر إنجاز جيل جوزيه الذهبي في إفريقيا

تقرير مغربي: بعد التوديع الإفريقي أمام الأهلي.. استقالة رئيس الرجاء من منصبه

موعد مباراة الترجي والأهلي في ذهاب نصف نهائي إفريقيا

دوري أبطال إفريقيا - مباراة توقفت 35 دقيقة.. الترجي يقصي شبيبة القبائل ويضرب موعدا مع الأهلي

معلول: استطعنا الخروج بالنتيجة المطلوبة أمام الرجاء.. والأهلي يتحسن بعد المجموعات

الرابعة على التوالي.. الأهلي يعود من المغرب متأهلا لنصف نهائي إفريقيا بتعادل مع الرجاء