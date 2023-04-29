هاتريك بنزيمة التاريخي يقود ريال مدريد للعودة على الانتصارات على حساب ألميريا

حقق ريال مدريد الفوز على ألميريا بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 32 من الدوري الإسباني.

سجل أهداف ريال مدريد في المباراة كريم بنزيمة الذي سجل هاتريك ورودريجو، بينما سجل لألميريا كل من لازارو فينيسيوس ولوكاس روبيرتوني.

وعاد ريال مدريد للانتصار بعد أن تلقى الهزيمة في المباراة الماضية ضد جيرونا بنفس النتيجة.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 68 في المركز الثاني بفارق 8 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة والذي سيلعب بعد قليل ضد ريال بيتيس.

وتوقف رصيد ألميريا عند النقطة الـ 33 في المركز الـ 15 بفارق نقطتين عن خيتافي صاحب المركز الـ 18 المؤدي للهبوط.

بأهدافه في مرمى ألميريا أصبح بنزيمة هو رابع الهدافين التاريخيين للدوري الإسباني بوصوله للهدف الـ 236 منذ ليتخطى هوجو سانشيز صاحب الـ 234 هدفا.

وأصبح بنزيمة على بعد 16 هدفا من تيلمو زارا صاحب المركز الثالث برصيد 252 هدفا.

ووصل صاحب الـ 34 عاما لهدفه الـ 17 في الدوري الإسباني هذا الموسم ليصبح على بعد هدفا واحد من روبرت ليفاندوفسكي صاحب صدارة الهدافين.

الهاتريك هو الـ 12 لكريم بنزيمة بقميص ريال مدريد والـ 13 بقميص جميع الأندية.

التشكيل

عاد تيبو كورتوا وكريم بنزيمة لتشكيل ريال مدريد بعد الغياب عن مواجهة جيرونا، بينما عوض داني سيبايوس غياب لوكا مودريتش.

📋سيبايوس يعوض غياب مودريتش، وكامافينجا ظهير وثلاثي هجومي ضد ألميريا بقيادة بنزيمة#السبت_الكروي pic.twitter.com/5ge3ncvvsR — FilGoal (@FilGoal) April 29, 2023

أحداث المباراة

تقدم ريال مدريد بالهدف الأول مبكرا عن طريق بنزيمة بعد مرور من فينيسيوس الذي مرر نحو الأول ليسجل في الشباك في الدقيقة الرابعة.

صناعة فينيسيوس كانت هي الـ 20 في الموسم الحالي بالإضافة إلى تسجيله 22 هدفا وهو نفس عدد مساهماته في الموسم الماضي بأكمله.

وكاد بنزيمة أن يسجل الثاني بعد لعبة ثنائية رائعة مع فينيسيوس انتهت بتسديدة أمسكها حارس المرمى.

وفي الدقيقة الـ 17 سجل بنزيمة الهدف الثاني لريال مدريد مستغلا مرور رودريجو الرائع من المدافع ليمرر الكرة نحو كريم الي سدد مباشرة في الشباك.

وحاول سيرجيو أميني تقليص الفارق لألميريا برأسية ولكن كرته مرت بجوار المرمى في الدقيقة الـ 26.

واحستب الحكم ركلة جزاء لصالح رودريجو في الدقيقة الـ 41 ليسجلها كريم بنزيمة ويصل إلى الهاتريك.

وقبل نهاية الشوط الأول مباشرة قلص ألميريا الفارق عن طريق لازارو فينيسيوس.

وفي الشوط الثاني سجل رودريجو الهدف الرابع بعد دقيقتين فقط من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وسجل رودريجو الهدف الخامس ولكنه لم يحتسب بسبب وجوده في وضعية تسلل بالدقيقة الـ 63.

وبعد دقيقتين فقط أهدر رودريجو إنفرادا بالمرمى بعد تمريرة رائعة من بنزيمة.

وقلص لوكاس روبيرتوني النتيجة بهدف جديد لألميريا برأسية وسط غياب للرقابة الدفاعية.

وحصل بنزيمة على ركلة جزاء في الدقيقة الـ 81 ولكن الحكم ألغاها بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب وجود خطأ من بداية العلى كريم.

وكاد بنزيمة أن يسجل السوبر هاتريك في الدقيقة الـ 87 ولكن تسديدته ارتدت من القائم.

وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة ضد ريال سوسيداد يوم 2 مايو المقبل على ملعب أنويتا، بينما سيلعب ألميريا على ملعبه ضد إلتشي.