مباشر نهائي أبطال آسيا - الهلال (1) (1) أوراوا.. طرد سالم الدوسري

السبت، 29 أبريل 2023 - 20:12

كتب : FilGoal

سالم الدوسري - الهلال - فلامنجو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الهلال السعودي وأوراوا ريدز دياموندز الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

ويلتقي الفريقان في الثامنة والنصف على ملعب الملك فهد الدولي.

وسيلتقي الفريقان مجددا في السادس من مايو المقبل في الإياب باليابان.

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ويسعى الهلال لحصد اللقب الخامس في تاريخه والثاني على التوالي ليعزز الرقم القياسي والهيمنة الآسيوية.

ويأمل أوراوا أن يحقق اللقب القاري الثالث له تاريخه والرد على الخسارة من الهلال في نهائي 2019.

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ق 88: بطاقة حمراء لسالم الدوسري بسبب ضرب لاعب أوراوا بدون كرة.

ق 55: جوووووووول من خطأ فادح من دفاع الهلال

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 12: جوووووووووووووول أووووووووووول للهلال.. سالم الدوسري يسدد في الشباك بعد عرضية مرت من الجميع

بداية اللقاء

نهائي دوري أبطال آسيا الهلال أوراوا ريدز دياموندز الياباني دوري أبطال آسيا
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