مباشر نهائي أبطال آسيا - الهلال (1) (0) أوراوا.. جووووووووول أزرق

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الهلال السعودي وأوراوا ريدز دياموندز الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

ويلتقي الفريقان في الثامنة والنصف على ملعب الملك فهد الدولي.

وسيلتقي الفريقان مجددا في السادس من مايو المقبل في الإياب باليابان.

ويسعى الهلال لحصد اللقب الخامس في تاريخه والثاني على التوالي ليعزز الرقم القياسي والهيمنة الآسيوية.

ويأمل أوراوا أن يحقق اللقب القاري الثالث له تاريخه والرد على الخسارة من الهلال في نهائي 2019.

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بداية اللقاء