مباشر نهائي أبطال آسيا - الهلال (1) (0) أوراوا.. جووووووووول أزرق

السبت، 29 أبريل 2023 - 20:12

كتب : FilGoal

سالم الدوسري - الهلال - فلامنجو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الهلال السعودي وأوراوا ريدز دياموندز الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

ويلتقي الفريقان في الثامنة والنصف على ملعب الملك فهد الدولي.

وسيلتقي الفريقان مجددا في السادس من مايو المقبل في الإياب باليابان.

أخبار متعلقة:
نهائي دوري أبطال آسيا – الهلال بالقوة الضاربة أمام أوراوا نهائي دوري أبطال آسيا – الهلال يستعيد العويس وصمام الأمان نهائي دوري أبطال آسيا – مدرب الهلال: نملك الخبرة اللازمة.. ولا أبحث عن الثأر من أوراوا مدافع الهلال السعودي: لن نتحجج بالإرهاق قبل خوض نهائي دوري أبطال آسيا

ويسعى الهلال لحصد اللقب الخامس في تاريخه والثاني على التوالي ليعزز الرقم القياسي والهيمنة الآسيوية.

ويأمل أوراوا أن يحقق اللقب القاري الثالث له تاريخه والرد على الخسارة من الهلال في نهائي 2019.

--

ق 12: جوووووووووووووول أووووووووووول للهلال.. سالم الدوسري يسدد في الشباك بعد عرضية مرت من الجميع

بداية اللقاء

نهائي دوري أبطال آسيا الهلال أوراوا ريدز دياموندز الياباني دوري أبطال آسيا
نرشح لكم
نهائي دوري أبطال آسيا – الهلال بالقوة الضاربة أمام أوراوا نهائي دوري أبطال آسيا – الهلال يستعيد العويس وصمام الأمان هدف رونالدو الـ 12.. النصر يضرب الرائد برباعية ويواصل مطاردة الاتحاد الدوري السعودي - رونالدو يقود هجوم النصر أمام الرائد.. وغياب الهداف نهائي دوري أبطال آسيا – مدرب الهلال: نملك الخبرة اللازمة.. ولا أبحث عن الثأر من أوراوا رابع في لمس الكرة والتمرير.. ماذا قدم طارق حامد مع اتحاد جدة ضد الشباب تسبب في ركلة جزاء.. ماذا قدم أحمد حجازي مع اتحاد جدة ضد الشباب حجازي: هدفنا الرئيسي هو لقب الدوري.. ونتحكم في المباراة سواء في الهجوم أو الدفاع
أخر الأخبار
تشكيل برشلونة - عودة كريستينسن للدفاع ضد بيتيس.. وعثمان ديمبيلي على مقاعد البدلاء 5 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل الأهلي - حمدي وياسر أساسيان.. وكهربا يقود الهجوم أمام الرجاء 16 دقيقة | الكرة الإفريقية
غزل المحلة يعلن إصابة إبراهيما كونيه بقطع في الرباط الصليبي 28 دقيقة | الدوري المصري
بهاتريك في ألميريا.. بنزيمة رابع الهدافيين التاريخيين للدوري الإسباني 36 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر نهائي أبطال آسيا - الهلال (1) (0) أوراوا.. جووووووووول أزرق 45 دقيقة | السعودية
فخري لاكاي: سنقدم كل ما لدينا ليتأهل بيراميدز لنصف نهائي الكونفدرالية ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر باتشيكو: الجميع جاهز لمواجهة جالانتس.. والمباراة في غاية الصعوبة ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الإفريقي للسلة - الأهلي (61) (31) سيتي أويلرز.. الربع الثالث ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 16-18 (3) الزمالك.. الجولة الأولى بيضاء 2 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 10-15 (3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة 3 ميتيلاند يعلن غياب إمام عاشور لنهاية الموسم 4 إيقاف محمد الشناوي 3 مباريات ضمن عقوبات الجولة 26 للدوري