مباشر الدوري الإيطالي - روما (0) (0) ميلان.. ضغط من الجيالوروسي
السبت، 29 أبريل 2023 - 18:41
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة روما وميلان لحساب الجولة 32 من الدوري الإيطالي.
ويحتل ميلان المركز الرابع برصيد 56 نقطة بفارق الأهداف عن روما الخامس.
وانتهت مباراة الدور الأول بين الفريقين بالتعادل 2-2 في سان سيرو.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــا.
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ق 15: روما الأكثر استحواذا وتهديدا لمرمى ميلان
بداية اللقاء
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