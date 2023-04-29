مباشر الدوري الإيطالي - روما (0) (0) ميلان.. ضغط من الجيالوروسي

صنع هدفا في فوز كبير لفريقه.. سام مرسي يقود إبسويتش للتشامبيونشيب لأول مرة بعد أربع 4 مواسم

تريزيجيه يصنع في خسارة طرابزون أمام كونيا سبور في الوقت القاتل

الأولى بعد عودته من الإصابة.. تريزيجيه يصنع هدفا أمام كونيا سبور

سترلينج: لدينا إمكانيات جيدة.. إن كان هناك شخص يستطيع التحكم فيها فسنكون على قدر التحدي