مباشر كأس الرابطة المصرية – المصري (2)-(0) الإسماعيلي.. كوكو يمنع الثالث

السبت، 29 أبريل 2023 - 18:31

كتب : FilGoal

المصري - الإسماعيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري أمام الإسماعيلي في ربع نهائي كأس الرابطة المصرية.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _

أخبار متعلقة:
التشكيل – مروان يقود المصري والشامي أساسي مع الإسماعيلي مؤتمر الكبيّر: الأهلي خسر من المصري 3-0.. المهمة صعبة وليست مستحيلة بملكية مصرية.. رويال يتأهل إلى دوري الدرجة الثانية الإماراتي انتهت الدوري المصري - الزمالك (1) - (0) سيراميكا كليوباترا.. نهاية المباراة

ق. 82 كوكو يتألق ويمنع الهدف الثالث بعدما انفرد عبده يحيى وسدد وحولها كوكو إلى ركنية.

ق. 75 مخالفة ينفذها صالح جمعة بقوة ويتصدى لها عصام ثروت ببراعة.

ق. 72 جووووول جديد للمصري. مخالفة نفذها عصام ثروت لتصل الكرة بانفراد لـ عبد يحيى الذي ينفرد ويسجل الكرة في المرمى بنجاح.

ق. 62 تبديل ثان للمصري بدخول عبده يحيى بدلا من إسلام عطية.

ق. 60 تصويبة قوية من محمد حسن يتصدى لها عصام ثروت.

ق. 59 جريندو يشارك بدلا من مروان حمدي.

ق. 58 إصابة مروان حمدي.

ق. 53 صالح جمعة يشارك بدلا من سيرجي أكا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 50 إنذار جديد لـ فراس شواط بعد ضربة مرفق في وجه إسلام أبو سليمة.

ق. 45 إنذار لـ محمد دسوقي بعد تدخل على إلياس الجلاسي.

ق. 42 إنذار لـ رجب عمران بعد تدخل على قدم محمد حسن.

ق. 14 صدام رأسي جديد بين مروان حمدي ومحمد هاشم، ليخرج هاشم مصابا بسببه.

ق. 7 جوووول أوووول لـ المصري. رجب عمران يسجل الأول بعدما ضغط على محمد كوكو وقطع الكرة لتسكن الشباك.

ق. 5 صدام قوي بين مروان حمدي ومحمد هاشم واللاعبين يتلقيان العلاج في الرأس

بداية المباراة

كأس رابطة الأندية المحترفة المصري الإسماعيلي
نرشح لكم
تشكيل الأهلي - حمدي وياسر أساسيان.. وكهربا يقود الهجوم أمام الرجاء غزل المحلة يعلن إصابة إبراهيما كونيه بقطع في الرباط الصليبي فخري لاكاي: سنقدم كل ما لدينا ليتأهل بيراميدز لنصف نهائي الكونفدرالية مؤتمر باتشيكو: الجميع جاهز لمواجهة جالانتس.. والمباراة في غاية الصعوبة بيراميدز يوضح لـ في الجول موقفه من المشاركة في السوبر حال اعتذار الزمالك التشكيل – مروان يقود المصري والشامي أساسي مع الإسماعيلي من أجل سفر الفريق للإمارات من عدمه.. خطاب جديد من الزمالك لاتحاد الكرة بسبب ثلاثي الأهلي خبر في الجول – الأهلي يجمد مفاوضات ضم موليكا من بيشكتاش
أخر الأخبار
تشكيل برشلونة - عودة كريستينسن للدفاع ضد بيتيس.. وعثمان ديمبيلي على مقاعد البدلاء 6 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل الأهلي - حمدي وياسر أساسيان.. وكهربا يقود الهجوم أمام الرجاء 16 دقيقة | الكرة الإفريقية
غزل المحلة يعلن إصابة إبراهيما كونيه بقطع في الرباط الصليبي 29 دقيقة | الدوري المصري
بهاتريك في ألميريا.. بنزيمة رابع الهدافيين التاريخيين للدوري الإسباني 37 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر نهائي أبطال آسيا - الهلال (1) (0) أوراوا.. جووووووووول أزرق 46 دقيقة | السعودية
فخري لاكاي: سنقدم كل ما لدينا ليتأهل بيراميدز لنصف نهائي الكونفدرالية ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر باتشيكو: الجميع جاهز لمواجهة جالانتس.. والمباراة في غاية الصعوبة ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الإفريقي للسلة - الأهلي (61) (31) سيتي أويلرز.. الربع الثالث ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 16-18 (3) الزمالك.. الجولة الأولى بيضاء 2 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 10-15 (3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة 3 ميتيلاند يعلن غياب إمام عاشور لنهاية الموسم 4 إيقاف محمد الشناوي 3 مباريات ضمن عقوبات الجولة 26 للدوري