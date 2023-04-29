مباشر كأس الرابطة المصرية – المصري (1)-(0) الإسماعيلي.. بداية الشوط الثاني
السبت، 29 أبريل 2023 - 18:31
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري أمام الإسماعيلي في ربع نهائي كأس الرابطة المصرية.
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بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق. 50 إنذار جديد لـ فراس شواط بعد ضربة مرفق في وجه إسلام أبو سليمة.
ق. 45 إنذار لـ محمد دسوقي بعد تدخل على
ق. 42 إنذار لـ رجب عمران بعد تدخل على قدم محمد حسن.
ق. 14 صدام رأسي جديد بين مروان حمدي ومحمد هاشم، ليخرج هاشم مصابا بسببه.
ق. 7 جوووول أوووول لـ المصري. رجب عمران يسجل الأول بعدما ضغط على محمد كوكو وقطع الكرة لتسكن الشباك.
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جووووول⚽.. رجب عمران يفتتح التسجيل ويحرز الهدف الأول للمصري في شباك الإسماعيلي pic.twitter.com/lnF4qSg0Kq— OnTime Sports (@ONTimeSports) April 29, 2023
ق. 5 صدام قوي بين مروان حمدي ومحمد هاشم واللاعبين يتلقيان العلاج في الرأس
بداية المباراة
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