مباشر كأس الرابطة المصرية – المصري (1)-(0) الإسماعيلي.. بداية الشوط الثاني

فخري لاكاي: سنقدم كل ما لدينا ليتأهل بيراميدز لنصف نهائي الكونفدرالية

مؤتمر باتشيكو: الجميع جاهز لمواجهة جالانتس.. والمباراة في غاية الصعوبة

بيراميدز يوضح لـ في الجول موقفه من المشاركة في السوبر حال اعتذار الزمالك

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من أجل سفر الفريق للإمارات من عدمه.. خطاب جديد من الزمالك لاتحاد الكرة بسبب ثلاثي الأهلي

خبر في الجول – الأهلي يجمد مفاوضات ضم موليكا من بيشكتاش

مرتضى: لن نطعن إن لم يتم إيقاف كهربا.. وحال عدم اجتماع الانضباط فلكل مقام مقال

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