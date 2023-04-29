مباشر كأس الرابطة المصرية – المصري (1)-(0) الإسماعيلي.. بداية الشوط الثاني

السبت، 29 أبريل 2023 - 18:31

كتب : FilGoal

المصري - الإسماعيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري أمام الإسماعيلي في ربع نهائي كأس الرابطة المصرية.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 50 إنذار جديد لـ فراس شواط بعد ضربة مرفق في وجه إسلام أبو سليمة.

ق. 45 إنذار لـ محمد دسوقي بعد تدخل على

ق. 42 إنذار لـ رجب عمران بعد تدخل على قدم محمد حسن.

ق. 14 صدام رأسي جديد بين مروان حمدي ومحمد هاشم، ليخرج هاشم مصابا بسببه.

ق. 7 جوووول أوووول لـ المصري. رجب عمران يسجل الأول بعدما ضغط على محمد كوكو وقطع الكرة لتسكن الشباك.

ق. 5 صدام قوي بين مروان حمدي ومحمد هاشم واللاعبين يتلقيان العلاج في الرأس

بداية المباراة

كأس رابطة الأندية المحترفة المصري الإسماعيلي
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