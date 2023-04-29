سكاي: وصل العرض الرسمي.. جاسم بن حمد يحطم الرقم القياسي لأجل مانشستر يونايتد

السبت، 29 أبريل 2023 - 01:00

كتب : FilGoal

جاسم بن حمد

تقدم الأمير القطري جاسم بن حمد بعرضه الرسمي لشراء نادي مانشستر يونايتد من عائلة جليزر المالكة للشياطين الحمر، بحسب شبكة "سكاي سبورتس".

وبلغت قيمة العرض 5 مليارات جنيه استرليني، ليصبح أكبر عروض شراء الأندية في تاريخ الرياضة.

وذكرت سكاي في مارس الماضي أن عرض جاسم بن حمد سيكون قياسيًا، دون أن تحدده، ولكنها كشفت أنه سيكون الأكبر في عالم الرياضة.

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وأوضحت سكاي أن الرقم القياسي لأكبر عملية شراء مؤسسة رياضية في التاريخ مسجل باسم نادي دينفر برونكوس لكرة القدم الأمريكية الصيف الماضي مقابل 3,75 مليار جنيه إسترليني.

وأوضحت سكاي أن عائلة جليزر المالكة لـ مانشستر يونايتد ترغب في الحصول على 6 مليارات جنيه إسترليني نظير بيع نادي الشياطين الحمر.

وأفادت سكاي أن عرض بن حمد يتراوح ما بين 4 إلى 6 ملايين جنيه إسترليني، وأنه سيتقدّم به بنسبة 100% هذا المساء.

وكانت سكاي قد ذكرت أن عدد العروض التي من المتوقع ان تقدم لشراء النادي ثمانية عروض.

وألمح السير جيمي راتكليف في وقت سابق أنهلن يدفع مبالغ "غبية" من وجهة نظره من أجل شراء النادي.

وكشفت صحيفة "ديلي تليجراف" أن الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني لن يتوقف عن المحاولة حتى شراء النادي، مع ثقة كبيرة بقدرته على حسم ذلك خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال مصدر مقرب من الشيخ القطري للصحيفة: "استثمارنا الرأسمالي سيكون الأعلى بين الجميع".

وتشير الصحيفة إلى أن إجمالي استثمارات الشيخ جاسم في النادي ستصل إلى أكثر من 7 مليارات جنيه إسترليني شاملة دفع ديون النادي وتحسين الملعب وملاعب التدريب وغيرها.

وحصد مانشستر يونايتد لقب كأس الرابطة الإنجليزية هذا الموسم، بجانب وصوله لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي جاسم بن حمد
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