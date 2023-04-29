من أجل الخبرة الأوروبية.. برايتون يستعد للتعاقد مع لاعب ليفربول

السبت، 29 أبريل 2023 - 00:21

كتب : FilGoal

جيمس ميلنر

يستعد برايتون للتعاقد مع جيمس ميلنر لاعب ليفربول في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم الجاري.

جاء ذلك وفقا لما ذكره موقع "ذا أثليتك"، حيث ينتهي عقد ميلنر البالغ من العمر 37 عاما في يونيو المقبل.

وعلى الرغم من رغبة يورجن كلوب مدرب ليفربول في الاحتفاظ به، إلا أن النادي لم يتحرك إطلاقا في مسألة منحه عقدا جديدا.

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ولا يسمح لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز بمفاوضة اللاعبين الذين توشك عقودهم على الانتهاء، وذلك حتى نهاية الموسم (28 مايو).

ولكن برايتون قد قيم الوضع داخليا وحسم قراره بشأن ضم ميلنر في نهاية الموسم.

برايتون ليس المهتم الوحيد، حيث يتواجد بيرنلي العائد حديثا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة فينسنت كومباني مدافع مانشستر سيتي السابق.

ميلنر هو لاعب سابق لسيتي أيضا، وبالتالي كان زميلا سابقا لكومباني في ملعب الاتحاد.

ويحتل برايتون المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي، وهو الأقل لعبا من حيث عدد المباريات حتى الآن، وبالتالي يملك فرصة حجز أحد المقاعد المؤهلة للبطولات الأوروبية، ولذلك تحديدا يحتاج لخبرة ميلنر.

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