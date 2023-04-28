مؤتمر أنشيلوتي: هذا بديل مودريتش.. ونحتاج للتركيز الدفاعي

الجمعة، 28 أبريل 2023 - 15:04

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن تفكيره الأقرب لبديل لوكا مودريتش في صفوف ريال مدريد عقب إصابة اللاعب الكرواتي.

وأعلن ريال مدريد إصابة مودريتش في المنطقة الخلفية من فخذ قدمه اليسرى فيما ذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية أن اللاب سيغيب لأسبوعين.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة: "بحسب الخصائص سيكون بديل مودريتش هو داني سيبايوس".

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واستدرك "لكن لدينا العديد من اللاعبين الجيدين مثل كامافينجا وتشواميني ولدينا ما يلزم لاستبدال لوكا".

وأردف "نأمل أن نستعيد لوكا في نهائي الكأس لأنها مباراة مهمة".

وعن الموسم قال: "هناك صعوبة في تلك المرحلة من الموسم لأننا نلعب ضد الفريق التي تقاتل من أجل شيء ما لا يهم ما هو، الموضوع يتطلب الكثير خاصة أن المباريات الأخيرة لنا لم تكن جيدة والآن لدينا فرصة جديدة لتقديم نسخة أفضل منا".

وواصل المدرب الإيطالي حديثه "بعد تحليل لقاء جيرونا الأخير تبين أننا لم نقدم أداء دفاعي جيد ونركز على مباراة الغد وسوف نتعامل مع الأمر بشكل مختلف".

وكان ريال مدريد خسر في المباراة الأخيرة له في الدوري ضد جيرونا بأربعة أهداف لهدف.

وأكمل "لا يمكن ان تكون دائما في أفضل حالاتك عقليا، العمل الدفاعي يحتاج لتركيز عندما لا تكون لديك الكرة، في بعض الأحيان لا يكون عملنا جيد وهذا طبيعي فالجدول متطلب للغاية".

وتابع "الحقيقة أننا بشر ولسنا قادرين على إعداد الجميع للمباريات بالطريقة نفسها، الاستراتيجية تبدو جيدة ولكن لا يكون نفس التركيز، هناك أيام جيدة وأيا لا وهذا ما يؤثر على الفريق على المستوى العقلي".

وتابع "أنا متفائل لدينا أجواء جيدة ولاعبين متحمسين، هناك بعض اللحظات التي لا أفهمها مثلما حدث ضد جيرونا لكنني مازالت واثقا أن الفريق في حالة جيدة ولديه الدوافع، العام الماضي كان شيئا لا ينسى وهو دافع كبير لهذا الموسم".

وبسؤاله عن رحيله حال الفشل في الفوز بدوري أبطال أوروبا قال: "الأمر ليس كذلك لأن لدي عقد حتى عام 2024".

ويستضيف ريال مدريد منافسه ألميريا غدا السبت في الجولة 32 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الترتيب بـ65 نقطة أما ألميريا فيأتي في المركز الـ15 بـ33 نقطة.

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