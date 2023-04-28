ضربة قوية لـ ريال مدريد.. أثليتك: مودريتش قد يغيب عن مباراتي مانشستر سيتي

الجمعة، 28 أبريل 2023 - 13:16

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد - الكلاسيكو - مودريتش

تلقى ريال مدريد ضربة موجعة بإصابة لاعب خط وسط الفريق لوكا مودريتش والتي قد تبعده عن مبارراتي مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

لوكا مودريتش

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها أن اللاعب الكرواتي تعرض لإصابة في قدمه اليسرى وتأكد غيابه عن لقاء ألميريا الأحد المقبل في الدوري الإسباني.

وأشار التقرير إلى أن مودريتش قد يغيب لأسبوعين وبالتالي مشاركته في مباراتي مانشستر سيتي ونهائي كأس الملك ضد أوساسونا محل شك كبير.

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وذكر ريال مدريد عبر موقعه الرسمي أن مودريتش يعاني من إصابة في المنطقة الخلفية من الفخذ لقدمه اليسرى، فيما لم يعلن الفريق الملكي عن مدة غياب اللاعب.

ويلتقي ريال مدريد بمانشستر سيتي في السادس من مايو المقبل في ملعب سانتياجو برنابيو وبعد ذلك بثلاثة أيام سيخوض مواجهة نهائي الكأس.

أما مباراة الإياب ضد سيتي في ملعب الاتحاد فستكون في الـ16 من شهر مايو.

وشارك لوكا مودريتش مع ريال مدريد خلال الموسم الجاري في 44 مباراة.

ريال مدريد مودريتش
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