انتهت في الدوري الإنجليزي - توتنام (2) - (2) مانشستر يونايتد
الخميس، 27 أبريل 2023 - 21:15
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة توتنام ضد مانشستر يونايتد ضمن منافسات الأسبوع 33 من الدوري الإنجليزي.
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ق 84 راشفورد يسدد ولكن فوق العارضة
ق 80 جووووووول التعادل بالطريقة التقليدية.. عرضية أرضية من كين وإنهاء من سون
ق 77 بن ديفيز وأرناوت دانجوما بدلا من بيريسيتش وبورو
ق 71 فاوت فيجورست وتيريل مالاسيا بدلا من أنتوني وآرون وان بيساكا
ق 69 كرة عرضية من إيفان بريستيتش لاعب توتنام إلى داخل منطقة الجزاء قابلها إيرك داير براسية مرت بجوار القائم.
ق 65 كرة عرضية من هاري كين من يمين منطقة الجزاء قابلها سون بتسديدة من يسار منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.
ق 61 أنتوني مارسيال وفريد بدلا من سانشو وإريكسن
ق 60 ديان كولوسيفسكي بدلا من ريتشارليسون
ق 57 برونو يسدد ولكن في العارضة.. بيساكا يتابع والحارس يتصدى
ق 56 جوووووووول تقليص الفارق بتسديدة من متابعة لبيدرو بورو.. 2-1
استراحة
ق 45 جوووووول ماركوس راشفورد يسجل الثاني.. برونو يمرر وراش يتسلم ويراوغ ويسدد في الشباك
ق 42 ركلة حرة من إريكسن تمر فوق العارضة
ق 39 عرضية خطيرة تصل لراشفورد ولكن فورستر يتصدى ببراعة
ق 28 انطلاقة خطيرة من ريتشارليسون يوقفها شو بتدخل رائع إلى ركنية.. ورأسية من الركنية عن طريق بيريسيتش يبعدها دي خيا ببراعة
ق 25 برونو يسدد ولكن فورستر يحولها لركنية
ق 19 جوووول ولكن.. إيفان بيريسيتش ينقذ هدفا محققا من سانشو على خط المرمى
ق 12 ركلة حرة من راشفورد تمر بجوار القائم
ق 7 جوووووول جادون سانشو يسجل الأول بعد تمريرة من ماركوس راشفورد وتسديدة متقنة على يسار فورستر.. 1-0
بداية المباراة