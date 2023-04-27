انتهت في الدوري الإنجليزي - توتنام (2) - (2) مانشستر يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة توتنام ضد مانشستر يونايتد ضمن منافسات الأسبوع 33 من الدوري الإنجليزي.

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ق 84 راشفورد يسدد ولكن فوق العارضة

ق 80 جووووووول التعادل بالطريقة التقليدية.. عرضية أرضية من كين وإنهاء من سون

ق 77 بن ديفيز وأرناوت دانجوما بدلا من بيريسيتش وبورو

ق 71 فاوت فيجورست وتيريل مالاسيا بدلا من أنتوني وآرون وان بيساكا

ق 69 كرة عرضية من إيفان بريستيتش لاعب توتنام إلى داخل منطقة الجزاء قابلها إيرك داير براسية مرت بجوار القائم.

ق 65 كرة عرضية من هاري كين من يمين منطقة الجزاء قابلها سون بتسديدة من يسار منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.

ق 61 أنتوني مارسيال وفريد بدلا من سانشو وإريكسن

ق 60 ديان كولوسيفسكي بدلا من ريتشارليسون

ق 57 برونو يسدد ولكن في العارضة.. بيساكا يتابع والحارس يتصدى

ق 56 جوووووووول تقليص الفارق بتسديدة من متابعة لبيدرو بورو.. 2-1

استراحة

ق 45 جوووووول ماركوس راشفورد يسجل الثاني.. برونو يمرر وراش يتسلم ويراوغ ويسدد في الشباك

ق 42 ركلة حرة من إريكسن تمر فوق العارضة

ق 39 عرضية خطيرة تصل لراشفورد ولكن فورستر يتصدى ببراعة

ق 28 انطلاقة خطيرة من ريتشارليسون يوقفها شو بتدخل رائع إلى ركنية.. ورأسية من الركنية عن طريق بيريسيتش يبعدها دي خيا ببراعة

ق 25 برونو يسدد ولكن فورستر يحولها لركنية

ق 19 جوووول ولكن.. إيفان بيريسيتش ينقذ هدفا محققا من سانشو على خط المرمى

ق 12 ركلة حرة من راشفورد تمر بجوار القائم

ق 7 جوووووول جادون سانشو يسجل الأول بعد تمريرة من ماركوس راشفورد وتسديدة متقنة على يسار فورستر.. 1-0

بداية المباراة