التشكيل - رغم الشكوك.. برونو حاضر مع مانشستر يونايتد أمام توتنام

أعلن إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن تشكيل فريقه لملاقاة توتنام هوتسبر ضمن منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل تواجد برونو فيرنانديز بعد الشكوك التي أحاطت بإمكانية مشاركته بهذه المباراة.

وكان الدولي البرتغالي قد تعرض لإصابة في الكاحل خلال مواجهة برايتون في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاء تشكيل يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع: أرون وان بيساكا - فيكتور ليندلوف - لوك شو - ديوجو دالوت

خط الوسط: كاسيميرو - كريستيان إريكسن

أمامهما: أنتوني - برونو فيرنانديز - جادون سانشو

خط الهجوم: ماركوس راشفورد

فيما جاء تشكيل توتنام كالتالي:

حراسة المرمى: فريزر فورستر

خط الدفاع: كريستيان روميرو - إريك داير - كليمون لونجليه

خط الوسط: بيدرو بورو - بيير إيميل هويبير - أوليفر سكيب - إيفان بيريسيتش

خط الهجوم: ريتشارليسون - هاري كين - هيونج مين سون

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 59 نقطة من 30 مباراة، بفارق الأهداف عن نيوكاسل الثالث الذي لعب مباراة أكثر.

فيما يحتل توتنام هوتسبر المركز السابع برصيد 53 نقطة من 32 مباراة، وتعتبر هذه المباراة حاسمة في صراعه للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا عبر المراكز الأربعة الأولى.