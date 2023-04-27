مباشر كرة طائرة - الأهلي (0) (0) الزمالك.. بداية أولى مباريات نهائي كأس مصر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لأولى مباريات نهائي كأس مصر للكرة الطائرة بين الأهلي والزمالك.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس مصر والمقامة بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يتوج باللقب.

ويدير نهائي كأس مصر الثنائي الإماراتي حامد الروسي ومحمد الدولا.

وتنطلق المباراة الأولى في الثامنة من مساء اليوم، بينما المباراة الثانية يوم الجمعة في نفس التوقيت.

وفي حال الحاجة إلى مباراة فاصلة ستقام مساء يوم الأحد.

وفاز طلائع الجيش على بتروجت في المباراة الأولى لتحديد المركز الثالث بنتيجة 3-2 في الأشواط.

وكان الزمالك قد توج بالدوري عقب الفوز على الأهلي في النهائي بمباراتين دون مقابل.

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بداية المباراة