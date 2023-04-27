اجتماع طارئ في الزمالك الأحد المقبل

الخميس، 27 أبريل 2023 - 19:11

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

أعلن نادي الزمالك الدعوة لاجتماع طارئ يوم الأحد المقبل 30 أبريل في الثالثة عصرا بحضور مجلس إدارة النادي.

وبحسب موقع النادي الرئيس الاجتماع الطارئ يأتي "لمناقشة العديد من الأمور الخاصة بالنادي".

وانتشرت بعض التقارير حول اعتذار الزمالك عن عدم المشاركة في كأس السوبر المصري ضد الأهلي.

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ويلتقي الزمالك بطل الدوري المصري موسم 2021-2022 مع الأهلي بطل كأس مصر لنفس الموسم يوم 5 مايو المقبل.

وتقام منافسات النسخة العشرين من كأس السوبر في دولة الإمارات للمرة السادسة.

وسبق ونجح الأهلي في التتويج بلقب النسخة الأخيرة والتي أقيمت أمام الزمالك على ملعب هزاع بن زايد.

وأشار موقع النادي الرسمي أن الاجتماع سيكون برئاسة مرتضى منصور "رئيس نادي الزمالك".

وسبق أن أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا يوم الخميس 20 أبريل بشأن الحكم الصادر في الدعاوي المرفوعة ضد مرتضى رئيس نادي الزمالك وأكدت عزله بشكل رسمي. (طالع التفاصيل)

وانتصر الزمالك أمس الأربعاء بنتيجة سيراميكا كليوباترا في لقاء مؤجل من الجولة 19 من الدوري المصري بهدف دون رد.

الزمالك مرتضى منصور
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