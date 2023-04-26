استراحة كأس إيطاليا – إنتر (1)-(0) يوفنتوس.. نهاية الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لإياب نصف نهائي كأس إيطاليا بين إنتر ويوفنتوس.

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نهاية الشوط الأول

ق. 33 تصويبة قوية من كوستيتش يحولها أونانا إلى ركنية.

ق. 24 عرضية لـ يوفنتوس قابلها دي تشيليو برأسية بجانب المرمى.

ق. 20 أوووه تصويبة قوية من لاوتارو مارتينيز بجانب مرمى بيرين بقليل.

ق. 14 جوووول أووول لـ إنتر. باريلا أرسل بينية إلى فيديريكو ديماركو الذي سجل في المرمى من لمسة مباغتة.

ق. 12 ركنية نفذها ديماركو وحولها لوكاتيلي برأسه نحو مرماه لكن أنقذها ساندرو من على الخط.

بداية المباراة