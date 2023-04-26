استراحة الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي (2) - (0) أرسنال.. جوووووووول جون ستونز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر سيتي وأرسنال التي تقام في ملعب الاتحاد في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية الشوط الأول بتقدم سيتي بهدفين دون رد.

ق45+1: جووووووووول ثااااااان لسيتي عن طريق جون ستونز.

ق45+1: جول؟ لا لا، جون ستونز سجل هدفا برأسية لكن تم إلغائه بداعي التسلل لكن ننتظ العودة لتقنية الفيديو.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق41: تسديدة قوية من هالاند تصدى لها رامسديل على مرتين وأبعدها عن مرماه.

ق36: تسديدة من هالاند مرت بجوار المرمى بقليل.

ق34: تسديدة من بارتي مرت بجوار المرمى.

ق32: تسديدة قوية من هالاند على الطائر أبعدها رامسديل.

ق27: رامسديل يتألق ويحرم هالاند من هدف محقق بعد مرور رائع من المدافين.

ق26: يا ربااااااااه، بينية من هالاند إلى دي بروين لكن بن وايت تألق وحرم اللاعب البلجيكي من هدف ثان محقق.

ق24: سيطرة كبيرة من سيتي على الكرة لكن دون فاعلية حتى الآن.

ق7: جوووووووووووول دي بروين يسجل الهدف الأول لأرسنال بتسديدة زاحفة من خارج منطقة الجزاء.

ق3: سيتي كاد يسجل هدفا مبكرا بعد عرضية زاحفة من جريليش فشل رامسديل في الإمساك بها ولكن الحكم احتسب مخالفة لبارتي على دي بروين.

انطلاق المباراة.